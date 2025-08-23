Стали известны стартовые составы на матч 6 тура чемпионата России в котором сыграют «Локомотив» и «Ростов». Игра состоится 23 августа, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Руденко, Бакаев, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Мохеби, Щетинин, Кучаев, Шанталий, Комаров, Роналдо, Сулейманов.

Главный тренер: Джонатан Альба

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!