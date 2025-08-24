Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция Смородской на упущенную победу «Локо» над «Ростовом»

Реакция Смородской на упущенную победу «Локо» над «Ростовом»

Сегодня, 09:39
8

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на итог матча 6-го тура РПЛ против «Ростова» (3:3).

  • «Локо» вел 2:0.
  • «Ростов» спасся на 90+8 минуте благодаря голу Роналдо.
  • «Локомотив» продолжает лидировать в РПЛ.

– Я просто поражена тем, что они упустили победу. Они как будто расслабились что ли? Такой прекрасный был для «Локомотива» первый тайм: все у них получалось, все было хорошо – и вот так вышло, что ничья. Обалдеть! Но я «Ростов» поздравляю: молодцы, собрались.

– У «Локо» уверенность перешла в самоуверенность?

– Видимо. Я бы сказала, что в расслабуху.

Еще по теме:
Девушка Батракова, которая на 10 лет старше его, отреагировала на 1+1 Алексея против «Ростова» 14
«Локомотив» прокомментировал упущенную победу над «Ростовом» 1
Раскрыт российский игрок, который «очень нравится» «Зениту» 11
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Смородская Ольга
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1756021168
Как всё просто:два матча "самоуверенности" и беспрекословное лидерство скончалось.Снова "как все",опять "одна из"... И это при том,что сами игроки и тренер спокойно говорили о своём стиле игры,который демонстрировали.То,что за пределами её достоинств у команды -"выжженное поле",заметил мало кто.Все восхищались и создавали у игроков ощущение исключительности.А тут пришли дебютант "Балтика" и "разобранный на молекулы(в т.ч.-и "Локомотивом"),не имеющий признанного тренера "Ростов"...
Ответить
FCSpartakM
1756022443
Когда ты даже дома играешь от обороны с хромающим Ростовом, то это к добру не приведет. Локомотив может подстроиться под топов, забить из полумоментов, но когда играют с командами, которые сами могут закрыться и отдать мяч, то тут уже не хватает мысли. Слишком однобокая конструкция. С таким подходом локомотив будет примерно, как и в том году. Но видимо руководство локо все устраивает.
Ответить
РОГТаганий
1756022842
За Локо во втором тайме судейка старался! Весь такой собрался, надулся и два пеналя с красной карточкой скрысил! Это не Ростов отскочил а паровоз!
Ответить
vvv123
1756024322
Батрака продать, и будет Локо вечная память во 2-м дивизионе!
Ответить
алдан2014
1756024892
А кто то всерьез считал,что паровозы прямо в чемпионы метят? Зенит,Динамо, Спартак,приходят в себя после непонятного старта. Кони на ходу. Паровозам не светит.
Ответить
vsolon
1756025438
ну три пропускать за тайм....это круто...
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
7
ВидеоДзюба забил ЦСКА – это его 243-й гол в карьере
18:28
1
Карпин объяснил неудачный старт «Динамо»
18:23
Мусаев прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над «Крыльями»
17:42
1
ФотоСперцян установил рекорд «Краснодара»
17:23
Реакция Губернатора Самарской области на поражение «Крыльев» со счетом 0:6
17:16
1
Генич прокомментировал возможный трансфер Литвинова из «Спартака» в «Зенит»
16:55
3
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» (6:0) и вышел в лидеры, у Сперцяна и Перрена 1+1
16:51
18
Боярский выделил главного претендента на чемпионство – это не «Зенит»
16:05
3
Орлов раскритиковал «Зенит» после разгрома «Динамо Мх»
15:54
2
Все новости
Все новости
Сперцян поделился эмоциями после 6:0 с «Крыльями»
17:53
Главный тренер «Крыльев» объяснил 0:6 от «Краснодара»
17:36
Реакция Губернатора Самарской области на поражение «Крыльев» со счетом 0:6
17:16
1
Эмоции Кордобы после 6:0 «Краснодара» с «Крыльями»
17:12
1
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Генич прокомментировал возможный трансфер Литвинова из «Спартака» в «Зенит»
16:55
3
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» (6:0) и вышел в лидеры, у Сперцяна и Перрена 1+1
16:51
18
Волк сравнил удары Глушенкова с Месси и Роббеном
16:47
1
Попов дал рекомендацию «Зениту», увольнять ли Семака
16:39
4
Роналдо ответил, кто забил бы в РПЛ больше голов – Роналду или Месси
16:25
Защитник «Динамо Мх» – о 33-миллионном игроке «Зенита»: «Космического уровня не чувствуется»
16:15
1
Боярский выделил главного претендента на чемпионство – это не «Зенит»
16:05
3
Орлов раскритиковал «Зенит» после разгрома «Динамо Мх»
15:54
2
ФотоСтало известно, за кого будет играть забаненный Писарский
15:30
5
ВидеоПеррен в Самаре забил дебютный гол за «Краснодар»
15:16
1
Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Черноморец»
15:07
4
Трампа хотят пригласить на матч «Динамо»
15:00
3
Фанаты «Динамо» пригрозили команде новым приездом на базу, если результаты не улучшатся
14:46
2
Попов: «Возможно, Станкович нарывается на увольнение и неустойку»
14:34
20
Шпрыгин: «Фанатам «Динамо» суждено страдать»
14:23
2
Генич дал прогноз, что будет с «Динамо» при Карпине дальше
14:11
8
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
13:54
21
Дркушич оценил чемпионские перспективы «Зенита» в этом сезоне
13:41
2
Девушка Батракова, которая на 10 лет старше его, отреагировала на 1+1 Алексея против «Ростова»
13:22
14
Шнякин обратился к РПЛ с важной просьбой: «Умоляю»
13:13
8
«Локомотив» прокомментировал упущенную победу над «Ростовом»
13:04
1
Попов определил, кто выиграет сезон РПЛ
12:25
5
Подробный отчет эксперта по новичку «Спартака» Куэсте
11:58
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 