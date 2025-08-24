Реакция Смородской на упущенную победу «Локо» над «Ростовом»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на итог матча 6-го тура РПЛ против «Ростова» (3:3).
- «Локо» вел 2:0.
- «Ростов» спасся на 90+8 минуте благодаря голу Роналдо.
- «Локомотив» продолжает лидировать в РПЛ.
– Я просто поражена тем, что они упустили победу. Они как будто расслабились что ли? Такой прекрасный был для «Локомотива» первый тайм: все у них получалось, все было хорошо – и вот так вышло, что ничья. Обалдеть! Но я «Ростов» поздравляю: молодцы, собрались.
– У «Локо» уверенность перешла в самоуверенность?
– Видимо. Я бы сказала, что в расслабуху.
Источник: «Матч ТВ»