Гендиректор «Црвены Звезды»: «Кто такой Максим Глушенков?»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич не знал, что Максим Глушенков отказал сербскому клубу.

Сообщалось, что зенитовец отклонил предложение уйти в команду из Белграда на правах аренды.

– Правда, что Глушенков отказался от трансфера в «Црвену»?

– Кто такой Максим Глушенков?

– Нападающий «Зенита».

– Я не знаю, извините.