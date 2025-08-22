Гендиректор «Црвены Звезды»: «Кто такой Максим Глушенков?»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич не знал, что Максим Глушенков отказал сербскому клубу.
Сообщалось, что зенитовец отклонил предложение уйти в команду из Белграда на правах аренды.
– Правда, что Глушенков отказался от трансфера в «Црвену»?
– Кто такой Максим Глушенков?
– Нападающий «Зенита».
– Я не знаю, извините.
- В новом сезоне форвард поучаствовал всего в 5 матчах (225 минут), не сделав ни одного голевого действия.
- У Глушенкова, вероятно, конфликт с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.
- Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.
- Приоритет Максима – возвращение в «Локомотив». Этому препятствует «Зенит», не желающий усиливать конкурентов по РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»