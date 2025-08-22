Глушенков хочет уйти из «Зенита» в московский клуб

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков действительно отказался от варианта с арендой в «Црвене Звезде», но это не окончательное его решение.

26-летний футболист еще может передумать, если сербы пройдут в общий этап Лиги чемпионов.

Белградская команда дошла до раунда плей-офф квалификации ЛЧ, где проиграла в первом матче кипрскому «Пафосу» (1:2).

Приоритет Глушенкова – возвращение в «Локомотив». Этому препятствует «Зенит», не желающий усиливать конкурентов по РПЛ.