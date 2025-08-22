Введите ваш ник на сайте
Глушенков хочет уйти из «Зенита» в московский клуб

Вчера, 20:44
18

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков действительно отказался от варианта с арендой в «Црвене Звезде», но это не окончательное его решение.

26-летний футболист еще может передумать, если сербы пройдут в общий этап Лиги чемпионов.

Белградская команда дошла до раунда плей-офф квалификации ЛЧ, где проиграла в первом матче кипрскому «Пафосу» (1:2).

Приоритет Глушенкова – возвращение в «Локомотив». Этому препятствует «Зенит», не желающий усиливать конкурентов по РПЛ.

  • В новом сезоне форвард поучаствовал всего в 5 матчах (225 минут), не сделав ни одного голевого действия.
  • У Глушенкова, вероятно, конфликт с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.
  • Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Зенит Црвена Звезда Локомотив Глушенков Максим
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1755887156
не хочет в цервену поедет в сочи - выбор невелик
Ответить
evgevg13
1755887344
Что, и бабосы более не интересуют? Перебежчик...
Ответить
WE ARE FOR PETER
1755887545
Подожди скоро выпрут Семака и Медведева
Ответить
andrei-sarap-yandex
1755887586
пускай уходит трус....боится конкуренции....В ЛОКО нет достойных игроков...там больше паспорт РФ....ГЛУШЕНКОВ МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ.....СЕМАК пускай тоже уходит....ЗЕНИТ не атакующая команда....БЕРДЫЕВ И ОБОРОНА....СНЯТЬ ЛИМИТ КАК В ИСПАНИИ тогда росс.игроки заиграют......каждый будет получать по заслугам зарплату...ужесточения лимита это большие деньги для слабых игроков РФ....
Ответить
Интерес
1755889190
Сколько раз говорил дураку: не держися ты за лукУ...Когда эти малохольные поймут действительную пагубную роль агентов и окружения,и будут брать ответственность за свои решения и поступки? как говорил один мудрый человек -"Имей мужество пользоваться собственным умом!".
Ответить
DOCTOR PENALTY
1755890593
Зенит не желает усиливать конкурента?... А если хорошо подумать?..- может наоборот этот лупоглазый ослабит Локо?
Ответить
balam
1755892283
ситуация конечно...лишь бы крышу не сорвало,затравили парня
Ответить
neim
1755892817
Эх смотри ка, в питерский клуб уходил, теперь в московский захотелось ? А в Сочи его какой-нибудь, ну или в Оренбург, да на подольше. Вот потеха-то будет ))).
Ответить
Plyash
1755898966
Семак поломал очередного мальчишку с неустойчивой психикой , типа Бакаева , теперь можно возвращать... Великий коуч .
Ответить
boris63
1755910453
Зенит поступает как собака на сене, ни себе ни людям. С другой стороны очень поучительный пример для других игроков, которых пытаются переманить в Зенит, десять раз подумают о своей карьере в этом клубе. А Глушенков сам себе петлю на шею одел позарясь на бабло.
Ответить
