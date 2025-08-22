Глушенков хочет уйти из «Зенита» в московский клуб

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков действительно отказался от варианта с арендой в «Црвене Звезде», но это не окончательное его решение.
26-летний футболист еще может передумать, если сербы пройдут в общий этап Лиги чемпионов.
Белградская команда дошла до раунда плей-офф квалификации ЛЧ, где проиграла в первом матче кипрскому «Пафосу» (1:2).
Приоритет Глушенкова – возвращение в «Локомотив». Этому препятствует «Зенит», не желающий усиливать конкурентов по РПЛ.
- В новом сезоне форвард поучаствовал всего в 5 матчах (225 минут), не сделав ни одного голевого действия.
- У Глушенкова, вероятно, конфликт с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.
- Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова