Президент «Целе» назвал условие для перехода тренера в «Спартак»

Президент «Целе» Валерий Колотило высказался о возможном переходе главного тренера команды Альберта Риеры в «Спартак».

«Это коммерческий вопрос. Когда футболист или тренер хочет перейти в другую команду, где ему предлагают зарплату в три-четыре раза больше, его тяжело удержать!

Что касается Альберта, то сам он не хочет уходить из «Целе». Сейчас команда в хорошей форме и всe работает, как часы. Это позволяет добиваться успехов, а Альберт хочет побеждать ещe и ещe!

Но если завтра европейские гранды, к которым «Спартак» по своим возможностям тоже относится, придут и предложат хорошие деньги, нам будет сложно его удержать», – сказал Колотило.