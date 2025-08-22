Президент «Целе» назвал условие для перехода тренера в «Спартак»

Президент «Целе» Валерий Колотило высказался о возможном переходе главного тренера команды Альберта Риеры в «Спартак».
«Это коммерческий вопрос. Когда футболист или тренер хочет перейти в другую команду, где ему предлагают зарплату в три-четыре раза больше, его тяжело удержать!
Что касается Альберта, то сам он не хочет уходить из «Целе». Сейчас команда в хорошей форме и всe работает, как часы. Это позволяет добиваться успехов, а Альберт хочет побеждать ещe и ещe!
Но если завтра европейские гранды, к которым «Спартак» по своим возможностям тоже относится, придут и предложат хорошие деньги, нам будет сложно его удержать», – сказал Колотило.
- Ранее Риеру называли одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака» в случае отставки Деяна Станковича с этого поста.
- Под руководством 43-летнего испанца «Целе» в прошлом сезоне выиграл Кубок Словении.
- Ранее Риера выигрывал чемпионат и Кубок Словении с «Олимпией» из Любляны.
Источник: «Чемпионат»