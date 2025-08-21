Назначены судьи на матчи 6-го тура РПЛ

РФС определил арбитров, которые обслужат игры 6-го тура чемпионата России.
22 августа (пятница)
«Оренбург» – «Ахмат»: судья – Владислав Целовальников; помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Игорь Захаров; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Артeм Чистяков; инспектор – Сергей Мацюра.
23 августа (суббота)
«Рубин» – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев; помощники судьи – Игорь Демешко, Максим Белокур; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Зенит» – «Динамо Мх»: судья – Павел Кукуян; помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Эдуард Малый.
«Локомотив» – «Ростов»: судья – Сергей Чебан; помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Артeм Перов; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Виктор Кулагин.
«Динамо» – «Пари НН»: судья – Владимир Москалев; помощники судьи – Алексей Лунeв, Михаил Иванов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Владимир Казьменко.
24 августа (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Краснодар»: судья – Егор Егоров; помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Сергей Зуев.
ЦСКА – «Акрон»: судья – Василий Казарцев; помощники судьи – Кирилл Большаков, Варанцо Петросян; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Александр Гвардис.
«Сочи» – «Балтика»: судья – Антон Фролов; помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Артeм Чистяков; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Николай Иванов.