Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Назначены судьи на матчи 6-го тура РПЛ

Вчера, 14:14
2

РФС определил арбитров, которые обслужат игры 6-го тура чемпионата России.

22 августа (пятница)

«Оренбург»«Ахмат»: судья – Владислав Целовальников; помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Игорь Захаров; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Артeм Чистяков; инспектор – Сергей Мацюра.

23 августа (суббота)

«Рубин»«Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев; помощники судьи – Игорь Демешко, Максим Белокур; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Зенит»«Динамо Мх»: судья – Павел Кукуян; помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Эдуард Малый.

«Локомотив»«Ростов»: судья – Сергей Чебан; помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Артeм Перов; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Виктор Кулагин.

«Динамо»«Пари НН»: судья – Владимир Москалев; помощники судьи – Алексей Лунeв, Михаил Иванов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Владимир Казьменко.

24 августа (воскресенье)

«Крылья Советов»«Краснодар»: судья – Егор Егоров; помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Сергей Зуев.

ЦСКА – «Акрон»: судья – Василий Казарцев; помощники судьи – Кирилл Большаков, Варанцо Петросян; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Александр Гвардис.

«Сочи»«Балтика»: судья – Антон Фролов; помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Артeм Чистяков; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Николай Иванов.

Еще по теме:
«Зенит» получил официальное предложение по Венделу 5
Легионер махачкалинского «Динамо» заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы 1
Филимонов: «Из этого состава «Спартака» никто в наше время не играл бы» 4
Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Локомотив ЦСКА Динамо Краснодар Ростов Рубин Ахмат Динамо Мх Пари НН Оренбург Сочи Крылья Советов Акрон Балтика Казарцев Василий Москалев Владимир Фролов Антон Чебан Сергей Кукуян Павел Шафеев Рафаэль Егоров Егор Целовальников Владислав
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1755776784
по традиции поздравляем внезапно разбогатевшего шафеева. так эти кукуяновские скоты ещё и нам свинью подложили, вообще денег не жалеют. зато громче всех визжат из зоны стыков!! примерно вот так: ви-вии-виии!!!
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1755788509
Тушинские традиционно со своим судьёй)
Ответить
Главные новости
Сперцяна в «Саутгемптоне» не будет, предложение по Венделу, куда готов уйти Родриго из «Реала» и другие новости
01:23
«Зенит» получил официальное предложение по Венделу
01:00
5
Легионер махачкалинского «Динамо» заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы
00:36
1
Губерниев прокомментировал отношения Сафонова и Забарного в «ПСЖ»
00:24
4
Ямаль встречается со 145-сантиметровой девушкой
Вчера, 23:35
5
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
4
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
Все новости
Все новости
Филимонов: «Из этого состава «Спартака» никто в наше время не играл бы»
Вчера, 23:50
4
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
4
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
В «Зените» раскрыли детали перехода Ренана в «Васко да Гаму»
Вчера, 21:59
1
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
Вчера, 21:49
2
Врач «Динамо» рассказал о нововведениях Карпина
Вчера, 21:39
1
Медина отклонил предложение об уходе из «Спартака»
Вчера, 21:30
3
Чемпион Саудовской Аравии возобновил интерес к Венделу
Вчера, 21:21
Бубнов: «У «Спартака» есть предпосылки подняться, а у «Динамо» нет»
Вчера, 20:56
10
Капитан «Балтики» выбыл на длительный срок
Вчера, 20:40
2
Защитник «Зенита» близок к трансферу в «Васко да Гаму»
Вчера, 20:32
2
Смолов ответил, интересен ли ему переход в «Крылья Советов»
Вчера, 20:20
3
Миранчук выбрал игровой номер в «Динамо»
Вчера, 20:08
4
Назначены комментаторы на матчи 6-го тура РПЛ
Вчера, 20:00
4
Семак рассказал о трансферных планах «Зенита»
Вчера, 19:30
14
Кривцов из «Краснодара» бесплатно отпраздновал день рождения за 2 миллиона рублей: подробности
Вчера, 19:19
7
98-летний Симонян раскрыл секрет своего долголетия
Вчера, 19:10
5
Бубнов предложил увеличить количество женщин-судей в РПЛ: «Они неподкупные»
Вчера, 18:51
3
Филимонов ответил на вопрос о Сафонове в «Спартаке»
Вчера, 18:43
2
Семак отказался обсуждать удаление капитана «Зенита» в матче со «Спартаком»
Вчера, 18:35
2
Раскрыта позиция Сперцяна по сорванному трансферу в «Саутгемптон»
Вчера, 18:06
4
Реакция Бубнова на трансфер Самошникова в «Спартак»
Вчера, 17:31
6
Канчельскис назвал трех главных фаворитов РПЛ: «Локомотив» им не конкурент»
Вчера, 17:17
13
Семак оценил 9-е место «Зенита» в РПЛ
Вчера, 17:05
9
Радимов сказал, что изменилось в «Ахмате» после назначения Черчесова
Вчера, 16:48
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 