«Сочи» расстался с воспитанником «Челси»

«Сочи» объявил, что полузащитник Викторьен Ангбан покинул команду по истечении срока действия трудового соглашения.

«Благодарим Викторьена за вклад в успехи клуба и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

Ангбан перешел в «Сочи» летом 2021 года. Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Динамо Мх».