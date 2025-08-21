«Сочи» расстался с воспитанником «Челси»

«Сочи» объявил, что полузащитник Викторьен Ангбан покинул команду по истечении срока действия трудового соглашения.
«Благодарим Викторьена за вклад в успехи клуба и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.
Ангбан перешел в «Сочи» летом 2021 года. Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Динамо Мх».
- Всего 28-летний ивуариец провел за «Сочи» 47 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
- Ангбан выступал за юношеские и молодежные команды «Челси».
Источник: официальный сайт «Сочи»