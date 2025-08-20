В Италии охарактеризовали потенциального новичка ЦСКА

Итальянский журналист Лоренцо Лепоре высказался о форварде «Фиорентины» Лукасе Белтране, который близок к переходу в ЦСКА.

– У Белтрана очень интересная характеристика, это нападающий с острым тактическим мышлением, умными движениями и ярко выраженной командной ориентацией.

Помимо технической оснащенности, он готов жертвовать личными достижениями и работать на команду.

Но в «Фиорентине» ему было сложно полностью раскрыться: два года назад его часто использовали на позиции, не соответствующей его характеру, а в прошлом сезоне игровой стиль тренера не слишком соответствовал сильным сторонам футболиста.

Думаю, оптимальная схема для него – 3–5–2 с мощным нападающим рядом.

Сильные стороны Лукаса – умение использовать пространство между линиями и предугадывать атакующие ситуации с точным расчетом.

В штрафной он особенно опасен: когда появляется подходящий момент, он действует хладнокровно. И статистические данные свидетельствуют о том, что он был самым надежным завершителем атак в «Фиорентине».

– Сможет ли он вписаться в ЦСКА, если согласится на переход?

– Да, он отлично впишется в команду. Его способность играть в поддержку основного нападающего, взаимодействовать с партнерами и адаптироваться к коллективу делает его очень совместимым со стилем игры ЦСКА.

Его тактический интеллект и неустанная работа на благо команды могут принести реальную пользу атакующему звену москвичей.