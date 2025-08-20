Введите ваш ник на сайте
Осинькин ответил, кто сильнее – Черчесов или Станкович

20 августа, 22:10
9

Экс-тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сравнил Станислава Черчесова и Деяна Станковича.

  • Черчесов 6 августа возглавил «Ахмат».
  • Станкович проводит 2-й сезон в «Спартаке».

– Некорректно с моей стороны оценивать тренерские качества Станковича, но то, что он тренер эмоциональный – это сто процентов.

– Это плохо или хорошо?

– Это и хорошо, и плохо. Футбола без эмоций не бывает. Тут вопрос, как эти эмоции действуют на его команду и как футболисты их воспринимают.

– Станкович сильнее Черчесова как тренер?

– Я не хочу никого сравнивать, но тут все же скажу: Черчесов сильнее Станковича. Просто я так считаю.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Черчесов Станислав Осинькин Игорь Станкович Деян
Интерес
1755718511
Черчесов сильнее,но Станкович толще.
Ответить
Spartak17
1755719073
Где обитаешь Осинкин. Пехотинец Черкесов никогда не был хорошим тренером. Его потолок - 8 место на домашнем ЧМ. Вся его тренерская карьера состоит из вечных конфликтов.
Ответить
Кривая да нелёгкая
1755719457
Да оба они ни о чём
Ответить
ivany4
1755721774
Станкович и Черчесов выигрывали чемпионаты в европейских странах. Станкович и Черчесов не становились чемпионами в России. В чем сила, брат??))
Ответить
Вжыхъ
1755723154
В разрезе РПЛ они равны - оба никакие пока, ибо достижений чуть менее, чем нет.
Ответить
VVM1964
1755724579
Я думаю Станкович всё же заломает Черчесова !)...
Ответить
Чилим.
1755744017
А за стол их вина попить. Тут и увидим, кто сильнее.
Ответить
zigbert
1755765042
Только ринг может выявить победителя.
Ответить
