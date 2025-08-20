Осинькин ответил, кто сильнее – Черчесов или Станкович

Экс-тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сравнил Станислава Черчесова и Деяна Станковича.
- Черчесов 6 августа возглавил «Ахмат».
- Станкович проводит 2-й сезон в «Спартаке».
– Некорректно с моей стороны оценивать тренерские качества Станковича, но то, что он тренер эмоциональный – это сто процентов.
– Это плохо или хорошо?
– Это и хорошо, и плохо. Футбола без эмоций не бывает. Тут вопрос, как эти эмоции действуют на его команду и как футболисты их воспринимают.
– Станкович сильнее Черчесова как тренер?
– Я не хочу никого сравнивать, но тут все же скажу: Черчесов сильнее Станковича. Просто я так считаю.
Источник: «РБ Спорт»