Радимов отказался засчитывать гол Соболева «Спартаку» за два в споре на ящик пива

Владислав Радимов высказался о результативности нападающего «Зенита» Александра Соболева.

В конце мая они поспорили на ящик пива.

Радимов не верил, что Соболев забьет 20 мячей в новом сезоне.

Форвард уже отличился 2 голами, в том числе в ворота «Спартака» (2:2).

«Это с чего вдруг ему надо засчитать этот гол за два? Ни за что!

Я Соболеву написал, поздравил. Осталось 18 мячей, и я думаю, что на самом деле он приблизится к цифре 20, потому что будет получать больше игрового времени, плюс есть кубковые матчи, и вообще форвард уровня Соболева в нашем чемпионате должен забивать много», – заявил Радимов.