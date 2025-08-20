Пиняев – о статусе Сафонова в «ПСЖ»: «Я вторым или третьим номером не поехал бы»

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о возможном переезде в Европу.

– Ты говорил, что не готов ехать в европейский клуб, где тебя не видят основным игроком. Близок ли тебе путь Матвея Сафонова в «ПСЖ»?

– Он же провел 8 или 9 матчей в Лиге 1. Он ехал, зная, что будет конкурировать с Доннаруммой и получать игровые минуты. Если мне заведомо скажут, что я второй или третий номер и меня не собираются рассматривать как основного, я никуда не поеду.

– Даже в суперклуб?

– Если есть предложение от суперклуба, точно есть и от других клубов, в которых предлагают больше игровых минут.