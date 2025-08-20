Введите ваш ник на сайте
  • Пиняев – о статусе Сафонова в «ПСЖ»: «Я вторым или третьим номером не поехал бы»

Пиняев – о статусе Сафонова в «ПСЖ»: «Я вторым или третьим номером не поехал бы»

20 августа, 11:37
12

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о возможном переезде в Европу.

– Ты говорил, что не готов ехать в европейский клуб, где тебя не видят основным игроком. Близок ли тебе путь Матвея Сафонова в «ПСЖ»?

– Он же провел 8 или 9 матчей в Лиге 1. Он ехал, зная, что будет конкурировать с Доннаруммой и получать игровые минуты. Если мне заведомо скажут, что я второй или третий номер и меня не собираются рассматривать как основного, я никуда не поеду.

– Даже в суперклуб?

– Если есть предложение от суперклуба, точно есть и от других клубов, в которых предлагают больше игровых минут.

  • В прошлом сезоне Сафонов пропустил 13 голов в 17 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
  • Пиняев летом отказался от трансфера в ЦСКА.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив ПСЖ Сафонов Матвей Пиняев Сергей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka444
1755679463
Кому ты там нужен то!!!!
Ответить
acor94
1755681970
Поэтому в ЦСКА не пошёл?
Ответить
andr2112
1755682981
Так поэтому, зная твои запросы, тебя никуда и не зовут)))
Ответить
АлексМак
1755684181
дурилка..., мозгов то не наросло...
Ответить
Garrincha58
1755685164
Умник ты с такой игрой вообще никуда не поедешь
Ответить
Иван Петров 1986
1755685347
А кто такой пиняев? Где он - покажите.
Ответить
Hunter 717
1755687498
поэтому ты и закончишь карьеру в рпл или в фнл .
Ответить
Cleaner
1755690668
Пиняев, твое место на скамейке запасных Локомотива! А туда же, "я бы не поехал" мямлишь...(((
Ответить
Интерес
1755694632
ПОезжай первым номером,остальное узнаешь на месте.Смешной какой...
Ответить
