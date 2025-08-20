Пиняев – о статусе Сафонова в «ПСЖ»: «Я вторым или третьим номером не поехал бы»

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о возможном переезде в Европу.
– Ты говорил, что не готов ехать в европейский клуб, где тебя не видят основным игроком. Близок ли тебе путь Матвея Сафонова в «ПСЖ»?
– Он же провел 8 или 9 матчей в Лиге 1. Он ехал, зная, что будет конкурировать с Доннаруммой и получать игровые минуты. Если мне заведомо скажут, что я второй или третий номер и меня не собираются рассматривать как основного, я никуда не поеду.
– Даже в суперклуб?
– Если есть предложение от суперклуба, точно есть и от других клубов, в которых предлагают больше игровых минут.
- В прошлом сезоне Сафонов пропустил 13 голов в 17 матчах.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
- Пиняев летом отказался от трансфера в ЦСКА.
Источник: Sport24