Новичок «Спартака» прояснил ситуацию с хронической травмой голеностопа

Новый защитник «Спартака» Илья Самошников ответил, есть ли у него хроническая травма.

«Так сложилось, что в прессе меня уже несколько лет выставляют с «хронической» травмой. На самом деле прошел сейчас обследование без каких‑либо нареканий.

В «Рубине» однажды действительно произошел неприятный стык, но его последствия никак мне не мешают», – рассказал Самошников.