Новичок «Спартака» прояснил ситуацию с хронической травмой голеностопа

Новый защитник «Спартака» Илья Самошников ответил, есть ли у него хроническая травма.
«Так сложилось, что в прессе меня уже несколько лет выставляют с «хронической» травмой. На самом деле прошел сейчас обследование без каких‑либо нареканий.
В «Рубине» однажды действительно произошел неприятный стык, но его последствия никак мне не мешают», – рассказал Самошников.
- 27-летний Самошников способен сыграть на обоих флангах обороны.
- «Спартак» заплатил за него «Локомотиву» 350 миллионов рублей + бонусы.
- Срок контракта с новичком – «3+1», зарплата – 1,4 миллиона евро в год.
- В конце июля сообщалось, что спартаковцы побаиваются покупать Самошникова из-за его проблем со здоровьем.
Источник: ютуб-канал «Спартака»