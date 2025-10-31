Экс-гендиректор «Спартака» назвал трансфер клуба, который может не оправдать себя

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал выступления новичка красно-белых защитника Ильи Самошникова.

«Однозначно, Самошников – достойный игрок РПЛ. Что касается травм, это должен был проверить медицинский штаб. Если ему дали добро на переход, значит, всe было нормально.

Не знаю, что случилось у него после двух игр. Но если его брали только вбрасывать ауты, за такие деньги это не лучший трансфер. Если он будет здоров и будет играть, выйдет на свой уровень – будет усилением. Но пока этого не происходит.

Усиление в его лице было оправданным – в «Спартаке» беда с крайними защитниками. У нас никто не выполняет своих функций. Денисов – ещe молодой, пока набирается опыта, но должен уже играть.

Рябчук же двигается много, а КПД совсем маленький. В атаке практически ничего не развивает, в обороне Олег тоже ошибается, не успевает. Тут нужно было усиление, поэтому взяли Самошникова, который может играть как слева, так и справа», – сказал Шавло.