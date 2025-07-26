«Спартак» побаивается покупать Самошникова из-за его проблем со здоровьем

«Спартак» перед покупкой латераля «Локомотива» Ильи Самошникова досконально исследует здоровье футболиста.

Именно вопрос здоровья игрока задерживает официальные переговоры.

«Почему нет официальных переговоров?

Потому что со здоровьем у Самошникова, мягко говоря, есть проблемы.

Но надо понимать, что это не новые траблы. Это проблемы Ильи, которые известны на российским футбольном рынке уже несколько лет», – написал источник.