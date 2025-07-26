«Спартак» побаивается покупать Самошникова из-за его проблем со здоровьем

«Спартак» перед покупкой латераля «Локомотива» Ильи Самошникова досконально исследует здоровье футболиста.
Именно вопрос здоровья игрока задерживает официальные переговоры.
«Почему нет официальных переговоров?
Потому что со здоровьем у Самошникова, мягко говоря, есть проблемы.
Но надо понимать, что это не новые траблы. Это проблемы Ильи, которые известны на российским футбольном рынке уже несколько лет», – написал источник.
- По данным журналиста Ивана Карпова, интерес к игроку может проявить «Зенит». «Спартак» намерен выкупить Самошникова за 4-4,5 миллиона евро и подписать с ним контракт на 3 года.
- 27-летний Самошников в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 33 матча, забил 4 гола, отдал 4 передачи.
- Его контракт с красно-зелеными рассчитан до 31 мая 2027 года.
Источник: телеграм-канал Максима Никитина