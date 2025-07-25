Новая информация о трансфере Самошникова в «Спартак»

Латераль «Локомотива» Илья Самошников вскоре должен перейти в «Спартак».
«27 июля Самошников пройдет МРТ для перехода в «Спартак»: это дополнительная процедура, первичная уже состоялась.
КБ хотят быть на 100% уверенными, что 27-летний краек здоров. Переговоры по личным условиям начнутся после успешного прохождения медосмотра», – написал источник.
- По данным журналиста Ивана Карпова, интерес к игроку может проявить «Зенит». «Спартак» намерен выкупить Самошникова за 4-4,5 миллиона евро и подписать с ним контракт на 3 года.
- 27-летний Самошников в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 33 матча, забил 4 гола, отдал 4 передачи.
- Его контракт с красно-зелеными рассчитан до 31 мая 2027 года.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова