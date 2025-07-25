Новая информация о трансфере Самошникова в «Спартак»

Латераль «Локомотива» Илья Самошников вскоре должен перейти в «Спартак».

«27 июля Самошников пройдет МРТ для перехода в «Спартак»: это дополнительная процедура, первичная уже состоялась.

КБ хотят быть на 100% уверенными, что 27-летний краек здоров. Переговоры по личным условиям начнутся после успешного прохождения медосмотра», – написал источник.