Пономарев объяснил, почему Самошников не поможет «Спартаку»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил трансфер Ильи Самошникова из «Локомотива» в «Спартак».

«Нет, он не поможет. Он неповоротливый. Организованно мяч отбирать не умеет, юркости у него нет. По футбольным качествам он, на мой взгляд, не слишком полезен.

Понимаете, здесь нужна определенная сноровка – легкость, маневренность. Ну, будет он стоять в линии обороны, снимать верховые мячи – и все.

Больше от него ждать нечего. К тому же скорость у него слабая, стартового ускорения нет», – сказал Пономарев.