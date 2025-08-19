Пономарев объяснил, почему Самошников не поможет «Спартаку»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил трансфер Ильи Самошникова из «Локомотива» в «Спартак».
«Нет, он не поможет. Он неповоротливый. Организованно мяч отбирать не умеет, юркости у него нет. По футбольным качествам он, на мой взгляд, не слишком полезен.
Понимаете, здесь нужна определенная сноровка – легкость, маневренность. Ну, будет он стоять в линии обороны, снимать верховые мячи – и все.
Больше от него ждать нечего. К тому же скорость у него слабая, стартового ускорения нет», – сказал Пономарев.
- 27-летний Самошников способен сыграть на обоих флангах обороны.
- «Спартак» заплатил за него 350 миллионов рублей + бонусы.
- Срок контракта с новичком – «3+1», зарплата – 1,4 миллиона евро в год.
Источник: «Р-Спорт»