Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев объяснил, почему Самошников не поможет «Спартаку»

Пономарев объяснил, почему Самошников не поможет «Спартаку»

19 августа, 22:10
21

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил трансфер Ильи Самошникова из «Локомотива» в «Спартак».

«Нет, он не поможет. Он неповоротливый. Организованно мяч отбирать не умеет, юркости у него нет. По футбольным качествам он, на мой взгляд, не слишком полезен.

Понимаете, здесь нужна определенная сноровка – легкость, маневренность. Ну, будет он стоять в линии обороны, снимать верховые мячи – и все.

Больше от него ждать нечего. К тому же скорость у него слабая, стартового ускорения нет», – сказал Пономарев.

  • 27-летний Самошников способен сыграть на обоих флангах обороны.
  • «Спартак» заплатил за него 350 миллионов рублей + бонусы.
  • Срок контракта с новичком – «3+1», зарплата – 1,4 миллиона евро в год.

Еще по теме:
Пономарев дал совет «Спартаку», как поступить со Станковичем 3
Пономарев сказал, есть ли у «Спартака» шансы в матче с «Зенитом» 13
Пономарев: «В России денег до чертовой матери, а пенсии поднять не могут» 24
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самошников Илья Пономарев Владимир
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1755632027
Пономарь , да это ты всё о себе рассказал , бестолочь . И даже не понял , долдон .
Ответить
FCSpartakM
1755632051
чувак даже не понимает о ком говорит.
Ответить
Интерес
1755632067
В 85 лет держать в уме всех игроков,в деталях характеризовать их способности...Сколько у ветерана помощников???
Ответить
Этот чумный мир
1755632363
Спиртягу уже ничего не поможет
Ответить
ziborock
1755632847
Ох уж эти кони, еще и бывшие....скорость Самошникова 9.61 метра в секунду.
Ответить
Burtaze
1755633156
Ну да, когда Пономорёв играл , жизнь другая была, и мука белее , и селёдка жирнее, и защитники юркие, и нападающие посноровистие..., эх, жизнь была., была так была..
Ответить
alefreddy
1755633253
ну это как посмотреть
Ответить
Vitaga
1755637475
Самоха - один из лучших крайних защитников в нашем чемпионате включая легионеров. а недостатки есть у всех и тут у него плюсов гораздо больше. тем более по стилю он подходит Спартаку. это усиление.
Ответить
алдан2014
1755659134
Помните из сказки: поучайте, лучше ваших паучат. Вот и хочется сказать уважаемому ветерану: ну не лезьте вы с советами в другие клубы. Всем ясно,что в конюшне вы всем печень проели с советами,ну очень далёкими от реальности. В ваших советах не нуждаются, совсем никто
Ответить
Странник 09
1755667527
Все про себя рассказал. Не смог даже в дубле Спартака себя проявить и в ЦСКА ушёл
Ответить
Главные новости
Сперцяна в «Саутгемптоне» не будет, предложение по Венделу, куда готов уйти Родриго из «Реала» и другие новости
01:23
«Зенит» получил официальное предложение по Венделу
01:00
5
Легионер махачкалинского «Динамо» заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы
00:36
1
Губерниев прокомментировал отношения Сафонова и Забарного в «ПСЖ»
00:24
4
Ямаль встречается со 145-сантиметровой девушкой
Вчера, 23:35
5
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
4
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
Все новости
Все новости
Филимонов: «Из этого состава «Спартака» никто в наше время не играл бы»
Вчера, 23:50
4
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
3
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
В «Зените» раскрыли детали перехода Ренана в «Васко да Гаму»
Вчера, 21:59
1
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
Вчера, 21:49
2
Врач «Динамо» рассказал о нововведениях Карпина
Вчера, 21:39
1
Медина отклонил предложение об уходе из «Спартака»
Вчера, 21:30
3
Чемпион Саудовской Аравии возобновил интерес к Венделу
Вчера, 21:21
Бубнов: «У «Спартака» есть предпосылки подняться, а у «Динамо» нет»
Вчера, 20:56
10
Капитан «Балтики» выбыл на длительный срок
Вчера, 20:40
2
Защитник «Зенита» близок к трансферу в «Васко да Гаму»
Вчера, 20:32
2
Смолов ответил, интересен ли ему переход в «Крылья Советов»
Вчера, 20:20
3
Миранчук выбрал игровой номер в «Динамо»
Вчера, 20:08
4
Назначены комментаторы на матчи 6-го тура РПЛ
Вчера, 20:00
4
Семак рассказал о трансферных планах «Зенита»
Вчера, 19:30
14
Кривцов из «Краснодара» бесплатно отпраздновал день рождения за 2 миллиона рублей: подробности
Вчера, 19:19
7
98-летний Симонян раскрыл секрет своего долголетия
Вчера, 19:10
5
Бубнов предложил увеличить количество женщин-судей в РПЛ: «Они неподкупные»
Вчера, 18:51
3
Филимонов ответил на вопрос о Сафонове в «Спартаке»
Вчера, 18:43
2
Семак отказался обсуждать удаление капитана «Зенита» в матче со «Спартаком»
Вчера, 18:35
2
Раскрыта позиция Сперцяна по сорванному трансферу в «Саутгемптон»
Вчера, 18:06
4
Реакция Бубнова на трансфер Самошникова в «Спартак»
Вчера, 17:31
6
Канчельскис назвал трех главных фаворитов РПЛ: «Локомотив» им не конкурент»
Вчера, 17:17
13
Семак оценил 9-е место «Зенита» в РПЛ
Вчера, 17:05
9
Радимов сказал, что изменилось в «Ахмате» после назначения Черчесова
Вчера, 16:48
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 