  • Главная
  • Новости
  • Романцев – об игроке «Спартака»: «Футбольный бог наказал его за выпендривания»

Романцев – об игроке «Спартака»: «Футбольный бог наказал его за выпендривания»

19 августа, 15:30
14

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев раскритиковал полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко за нереализованный пенальти в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2).

– Результат 2:2. Насколько ничейные результаты в таких серьeзных матчах для вас были удовлетворительными?

– У меня всe-таки остался осадок от игры не столько команды, сколько от господина Барко, который придумал вот это. Судье видней, было там два касания, не было двух касаний. Это не важно. Но что ты выпендриваешься? Подойди, пробей нормально. Зачем эти паузы?

Кто виноват, если у футболиста нога поехала, кроме самого футболиста? По-моему, его вина прямая, что он не забил пенальти. Я не сторонник этих ударов Паненки, этих передергиваний. Вот футбольный бог и наказал его за эти выпендривания, да и нас всех тоже. Два очка потеряли, а они потом могут быть очень значимы.

А представьте ситуацию в финале кубка какого-нибудь? Что, если бы там у него нога поехала, и команда осталась без победы, ни с чем? Ворота три метра высотой и семь метров шириной перед тобой. Разбегись, да ударь со всей силы, если ты мастер. У меня никто паузу не делал, когда я работал, пенальти все забивали.

Источник: «Московский комсомолец»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Барко Эсекьель Романцев Олег
ScarlettOgusania
1755607471
размер ворот не 3х7, а 7,32 метра в ширину и 2,44 метра в высоту, что соответствует 8 ярдам в ширину и 8 футам в высоту...) но это не оправдывает Барко за незабитый пенальти, надеюсь, что следующий будет доверен Жедсону или Умярову - рассудительным, с отлично поставленным ударом... а агрономам в Тушино необходимо запретить полив в штрафной площади...
СильныйМозг
1755609887
Правильно, футбольных Бог наказал -Зенит.
...уефан
1755610307
...всё это так и не так одновременно. Нервяк у Барко и у половины состава команды...
k611
1755611034
Ульгаде за сборную уверенно бьет пенальти. Можно и в Спартаке это дело доверить.
Интерес
1755612560
У Барко случилась менопауза.
alefreddy
1755623473
да правильно маэстро написал подгадил команде
FWSPM
1755630904
пенальти должен бить свежий игрок а не тот кто отпахал весь матч
