Романцев – об игроке «Спартака»: «Футбольный бог наказал его за выпендривания»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев раскритиковал полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко за нереализованный пенальти в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2).

– Результат 2:2. Насколько ничейные результаты в таких серьeзных матчах для вас были удовлетворительными?

– У меня всe-таки остался осадок от игры не столько команды, сколько от господина Барко, который придумал вот это. Судье видней, было там два касания, не было двух касаний. Это не важно. Но что ты выпендриваешься? Подойди, пробей нормально. Зачем эти паузы?

Кто виноват, если у футболиста нога поехала, кроме самого футболиста? По-моему, его вина прямая, что он не забил пенальти. Я не сторонник этих ударов Паненки, этих передергиваний. Вот футбольный бог и наказал его за эти выпендривания, да и нас всех тоже. Два очка потеряли, а они потом могут быть очень значимы.

А представьте ситуацию в финале кубка какого-нибудь? Что, если бы там у него нога поехала, и команда осталась без победы, ни с чем? Ворота три метра высотой и семь метров шириной перед тобой. Разбегись, да ударь со всей силы, если ты мастер. У меня никто паузу не делал, когда я работал, пенальти все забивали.