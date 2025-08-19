Названы 4 претендента на пост главного тренера «Торпедо»

Кандидатами на пост главного тренера «Торпедо» являются Андрей Тихонов, Сергей Игнашевич, Сергей Жуков и Олег Василенко.

«Акционеров [Николая] Сторожука и [Владимира] Кожаева действительно насторожило, что Петровича [Василенко] вместе с [совладельцем клуба Леонидом] Соболевым и [президентом клуба Александром] Волнушкиным предлагал теперь уже нерукопожатный экс-президент автозаводцев [Ярослав] Савин, которого больше не пускают в ложу с руководством клуба. Его влияние на процессы в «Торпедо» сведены к минимуму.

Контракт с Василенко был уже согласован, но после продления ареста Соболева по тренеру возникли вопросы. Поэтому параллельно с Олегом сейчас в «Торпедо» рассматривают еще и тройку других специалистов.

Однако Василенко все равно остается главным претендентом на то, чтобы возглавить черно-белых», – написал журналист Иван Карпов.