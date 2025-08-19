Введите ваш ник на сайте
Названы 4 претендента на пост главного тренера «Торпедо»

19 августа, 15:23
1

Кандидатами на пост главного тренера «Торпедо» являются Андрей Тихонов, Сергей Игнашевич, Сергей Жуков и Олег Василенко.

«Акционеров [Николая] Сторожука и [Владимира] Кожаева действительно насторожило, что Петровича [Василенко] вместе с [совладельцем клуба Леонидом] Соболевым и [президентом клуба Александром] Волнушкиным предлагал теперь уже нерукопожатный экс-президент автозаводцев [Ярослав] Савин, которого больше не пускают в ложу с руководством клуба. Его влияние на процессы в «Торпедо» сведены к минимуму.

Контракт с Василенко был уже согласован, но после продления ареста Соболева по тренеру возникли вопросы. Поэтому параллельно с Олегом сейчас в «Торпедо» рассматривают еще и тройку других специалистов.

Однако Василенко все равно остается главным претендентом на то, чтобы возглавить черно-белых», – написал журналист Иван Карпов.

  • Олег Василенко в июне покинул пост главного тренера «Черноморца», Андрей Тихонов сейчас возглавляет «Енисей», Сергей Игнашевич не работает с июня 2024 года, когда покинул пост главного тренера «Балтики», Сергей Жуков является старшим тренером «Торпедо-м».
  • КДК РФС 10 июля на 5 лет запретил Соболеву заниматься деятельностью, связанной с футболом, из-за попытки организации договорных матчей.
  • 15 августа «Торпедо» сообщило о расторжении контракта с предыдущим главным тренером команды Олегом Кононовым. Исполняющим обязанности главного тренера стал Павел Кирильчик.

Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. PARI Первая лига Енисей Торпедо Василенко Олег Тихонов Андрей Игнашевич Сергей Жуков Сергей
Интерес
1755610658
А где Ташуев,Ханчарэнка и ,главная надежда тренерского цеха Мостовой? Да и Губерниев уже вполне созрел.
Ответить
