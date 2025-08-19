Романцев – об увольнении Семака из «Зенита»: «Его вообще грех трогать»

Олег Романцев считает, что Сергей Семак заслужил продолжить работу на посту главного тренера «Зенита».
«То, что я говорил про Станковича, касается и Сергея Богдановича. Его вообще грех трогать – шесть лет подряд выигрывал чемпионат.
А теперь, пока ещe команда не разбежалась, его тоже уже отправляют в отставку.
Но это смешно, господа, просто смешно. Надеюсь, что Семак, также смеeтся над ними», – сказал Романцев.
- «Зенит» набрал 6 очков в 5 турах РПЛ.
- У петербуржцев 1 победа, 1 поражение и 3 ничьи.
- Команда идет на 9-м месте в лиге с 7-очковым отставанием от лидера.
Источник: «Московский комсомолец»