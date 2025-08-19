Романцев – об увольнении Семака из «Зенита»: «Его вообще грех трогать»

Олег Романцев считает, что Сергей Семак заслужил продолжить работу на посту главного тренера «Зенита».

«То, что я говорил про Станковича, касается и Сергея Богдановича. Его вообще грех трогать – шесть лет подряд выигрывал чемпионат.

А теперь, пока ещe команда не разбежалась, его тоже уже отправляют в отставку.

Но это смешно, господа, просто смешно. Надеюсь, что Семак, также смеeтся над ними», – сказал Романцев.