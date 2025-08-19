Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Романцев – об увольнении Семака из «Зенита»: «Его вообще грех трогать»

Романцев – об увольнении Семака из «Зенита»: «Его вообще грех трогать»

Сегодня, 01:03
2

Олег Романцев считает, что Сергей Семак заслужил продолжить работу на посту главного тренера «Зенита».

«То, что я говорил про Станковича, касается и Сергея Богдановича. Его вообще грех трогать – шесть лет подряд выигрывал чемпионат.

А теперь, пока ещe команда не разбежалась, его тоже уже отправляют в отставку.

Но это смешно, господа, просто смешно. Надеюсь, что Семак, также смеeтся над ними», – сказал Романцев.

  • «Зенит» набрал 6 очков в 5 турах РПЛ.
  • У петербуржцев 1 победа, 1 поражение и 3 ничьи.
  • Команда идет на 9-м месте в лиге с 7-очковым отставанием от лидера.

Еще по теме:
Романцев ответил, нужно ли «Спартаку» менять главного тренера 20
Романцев прокомментировал планы ужесточить лимит на легионеров в РПЛ 3
Орлов – о Карпине: «Так работал Романцев в 1990-е годы» 12
Источник: «Московский комсомолец»
Россия. Премьер-лига Зенит Романцев Олег Семак Сергей
Комментарии (2)
fakeid
1755556017
я за увольнение. третий сезон трэша, сейчас особенно. и всех прихвостней тоже убрать. тимощуки, анюковы, кто там ещё. подлый хряк борзыкин лучше меня расскажет про 14 помощников. любой тренер сможет перетрясти команду, даже кононов, прости господи. семак - это агония. не должен человек тренировать 7 лет один клуб. спасибо, конечно, но пора и прощаться. и ясен *овощ, который нельзя называть, чтобы не улететь в бан*, что семак возьмёт тренерскую паузу и будет ждать сборную. пофиг на сборную, его бы из зенита удалить, для начала. а там уже будь что будет.
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1755558536
Естественно,бывшему тренеру Спартака выгоден слабый Зенит ))).Не гоните Серёжу,говорит Романцев голосом Антибиотика)))
Ответить
