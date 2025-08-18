Романцев ответил, нужно ли «Спартаку» менять главного тренера

Олег Романцев встал на защиту главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Со всех сторон журналисты каких только тренеров ни называют, кого только ни пытаются всунуть в «Спартак».

Станкович спокойно должен работать, пока не так уж и безнадежно дело, виден прогресс.

Еще меня особенно радует, что очень много оказывается бывших руководителей и игроков «Зенита» болеют за «Спартак».

Посмотрите, сколько они рекомендуют: кого тренером взять, кого уволить, кого оставить, каких игроков купить. Это же приятно, что в «Зените» так много наших болельщиков, спасибо.

Все очень беспокоятся о том, что «Спартак» не на первом месте, пытаются подсказать, каким тренером усилиться, какую тактику избрать, всем, чем угодно пытаются помочь», – сказал Романцев.