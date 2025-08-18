Введите ваш ник на сайте
  Романцев ответил, нужно ли «Спартаку» менять главного тренера

Романцев ответил, нужно ли «Спартаку» менять главного тренера

Сегодня, 21:09
5

Олег Романцев встал на защиту главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Со всех сторон журналисты каких только тренеров ни называют, кого только ни пытаются всунуть в «Спартак».

Станкович спокойно должен работать, пока не так уж и безнадежно дело, виден прогресс.

Еще меня особенно радует, что очень много оказывается бывших руководителей и игроков «Зенита» болеют за «Спартак».

Посмотрите, сколько они рекомендуют: кого тренером взять, кого уволить, кого оставить, каких игроков купить. Это же приятно, что в «Зените» так много наших болельщиков, спасибо.

Все очень беспокоятся о том, что «Спартак» не на первом месте, пытаются подсказать, каким тренером усилиться, какую тактику избрать, всем, чем угодно пытаются помочь», – сказал Романцев.

  • «Спартак» набрал 5 очков в 5 турах РПЛ.
  • Команда оказалась в зоне стыков.
  • Следующий соперник – «Рубин» (24 августа).

Источник: «Московский комсомолец»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег Станкович Деян
Комментарии (5)
VVM1964
1755541258
Согласен с Романцевым и особенно в отношении Зенита ! А сколько здесь на бомбардире не равнодушных и болеющих, и переживающих за Спартак среди поклонников Зенита ! Некоторые даже не скрывают своих симпатий и эмблему Спартака себе навешивают !)...
Ответить
Цугундeр
1755542121
Похмелили деда и подставили.. Чисто по свински.
Ответить
...уефан
1755542246
...косяков у Станковича много, но до конца чемпионата не надо его трогать, а в это время укомплектовать команду, дать ей сыграться в этом составе, определиться с игровыми и тактическими схемами. Ну, а весной, после 5-6 туров, будет видно, есть игра у команды или нет и на какое место с такой игрой, в турнирной таблице можно претендовать, тогда и решать по тренеру. Не думаю, что смена тренера прямо сейчас или зимой пойдет в пользу... Это, лишь моё, частное мнение и мысли вслух...
Ответить
Главные новости
Романцев ответил, нужно ли «Спартаку» менять главного тренера
21:09
5
Реакция Кержакова на интерес «Ростова»
20:56
Радимов назвал условие для увольнения Карпина из «Динамо»
20:46
3
Мостовой оценил 9-е место «Зенита» в РПЛ
20:20
6
Койта уходит из ЦСКА: «Сделка заключена»
20:08
2
Гурцкая призвал уволить Семака из «Зенита»: «Все время рассчитывать на чудо?»
19:50
13
Сперцян повторил рекорд Халка и Алиева* в РПЛ
19:40
В РПЛ готовится вторая тренерская отставка
19:19
6
Игрок «Локомотива» прошел медосмотр для «Спартака»
19:07
3
Форвард «Фиорентины» отказал ЦСКА, «Спартаку» и «Зениту»
18:40
6
ВидеоНападающий «Пари НН» забил со штрафного во втором матче подряд
20:36
Гурцкая призвал уволить Семака из «Зенита»: «Все время рассчитывать на чудо?»
19:50
13
Сперцян повторил рекорд Халка и Алиева* в РПЛ
19:40
Кафанов не созванивался с Сафоновым, выигравшим Суперкубок УЕФА
19:30
2
В РПЛ готовится вторая тренерская отставка
19:19
6
Игрок «Локомотива» прошел медосмотр для «Спартака»
19:07
3
В «Рубине» прокомментировали арест двух футболистов
18:52
Форвард «Фиорентины» отказал ЦСКА, «Спартаку» и «Зениту»
18:40
6
У Кержакова появился вариант с трудоустройством в РПЛ
18:18
7
Кафанов: «Только один вратарь сборной России не дал повода усомниться в себе»
18:00
10
Личка высказался о результатах «Динамо» при Карпине
17:51
1
Мостовой готов тренировать худшую команду РПЛ
17:43
6
В «Фиорентине» подтвердили два предложение по Белтрану от топ-клубов РПЛ
17:35
2
Девушка Батракова получила топ-назначение в медиафутболе
17:17
3
Губерниев – о сексизме Боярского: «Можно просто мудилой назвать»
16:58
18
Семин проанализировал поражение «Динамо» от ЦСКА
16:48
2
Двух футболистов «Рубина» арестовали: подробности
16:38
3
«Зенит» обратится в ЭСК РФС по двум эпизодам матча со «Спартаком»
16:16
14
Слуцкий рассказал, чем Москва лучше всех городов в мире
16:00
9
Карпин двумя словами описал соперников сборной России в осенних матчах
15:40
5
Боярский извинился за сексистские высказывания в адрес женщины-арбитра
15:30
9
«Сделка близка к завершению»: в ЦСКА анонсировали уход легионера
15:15
2
Карпин прокомментировал расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи
14:57
Губерниев – о неудачном старте «Динамо»: «Может, Карпину стоило прислушаться к экспертам «Матч ТВ»?»
14:47
16
Опубликован расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи
14:32
6
Судья Становова отреагировала на слова Боярского о женщинах-арбитрах
14:28
6
ЦСКА договорился с «Фиорентиной» по Белтрану
13:59
16
Петржела сказал, готов ли он заменить Семака в «Зените»
13:19
20
