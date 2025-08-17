Станкович поделился впечатлениями от Жедсона, купленного за 20 миллионов

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил новичка команды Жедсона Фернандеша.

Португалец забил дебютный гол в России в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2).

«Бешикташ» сообщал, что сумма трансфера 26-летнего Жедсона Фернандеша в «Спартак» составила 20 779 220 евро плюс еще 7 272 729 евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

Это самый дорогой трансфер на вход в истории «Спартака».

– Как вы оцениваете игру Жедсона?

– Это футболист топ-уровня. Прекрасный игрок с прекрасными качествами. Поэтому я уверен, что он принесет нам много пользы в будущем. Единственное, что я могу ему сейчас пожелать, чтобы с физическим здоровьем все было хорошо.