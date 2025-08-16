Стало известно, обсуждали ли Путин и Трамп на Аляске возвращение России в мировой футбол

Спортивные вопросы на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не обсуждались.
Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
– Был ли затронут вопрос о возможном возвращении российских спортсменов во время встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа?
– Нет.
- Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась ночью на Аляске.
- Американец оценил встречу на «10 из 10».
- Возможно, лидеры вскоре встретятся снова.
Источник: «Спорт-Экспресс»