Стало известно, обсуждали ли Путин и Трамп на Аляске возвращение России в мировой футбол

Спортивные вопросы на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не обсуждались.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

– Был ли затронут вопрос о возможном возвращении российских спортсменов во время встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа?

– Нет.