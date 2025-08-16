Бакаев обратился к Садыгову, который ему должен деньги

Бывший полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев прокомментировал ситуацию с долгами клуба.

– От Туфана Садыгова были только слова?

– Я помню, он сказал: «Даже если вы бойкотируете матч в Питере – я отдам вам все деньги. Я всегда держу слово. Найдeте того, кто скажет, что я не отдал ему деньги – удваивайте ту сумму, что я вам должен».

– Отдал?

– Я с Туфаном не на связи – но, думаю, он прочитает это интервью. Поэтому технично напомню: вы дали слово, а на Кавказе слово держат. Мы за Туфаном тогда не записывали, но там сидела вся команда – подтвердят.