Бакаев обратился к Садыгову, который ему должен деньги

Сегодня, 13:24
2

Бывший полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев прокомментировал ситуацию с долгами клуба.

– От Туфана Садыгова были только слова?

– Я помню, он сказал: «Даже если вы бойкотируете матч в Питере – я отдам вам все деньги. Я всегда держу слово. Найдeте того, кто скажет, что я не отдал ему деньги – удваивайте ту сумму, что я вам должен».

– Отдал?

– Я с Туфаном не на связи – но, думаю, он прочитает это интервью. Поэтому технично напомню: вы дали слово, а на Кавказе слово держат. Мы за Туфаном тогда не записывали, но там сидела вся команда – подтвердят.

  • В начале июня «Химки» сообщили о намерении подать на банкротство. После ФНС России сама направила в суд иск о признании клуба банкротом.
  • 18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.
  • Бакаев сейчас в «Локомотиве».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Химки Бакаев Зелимхан
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1755340455
Обещать - не значит жениться , а живёт Туфан теперь не на Кавказе , где "слово держат" , а в Турции .
Ответить
Тинез Розоп
1755343060
Туфану пох , на обычаи)…
Ответить
