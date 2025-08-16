Введите ваш ник на сайте
Реакция Губерниева на встречу Путина и Трампа на Аляске

Сегодня, 12:42
7

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил встречу президентов России и США на Аляске.

«Самое главное, что есть контакт, взаимоотношения, уважение. И безусловно, вектор понятен, что стороны прислушиваются к доводам, словам. И итог позитивный, что свет есть в конце тоннеля – мы понимаем все, куда идти.

А если есть свет в конце тоннеля, значит, замаячат не просто солнечные лучи, а огни стадионов, куда вернутся российские спортсмены для того, чтобы с флагом и гимном всех победить», – сказал Губерниев.

  • Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась ночью на Аляске.
  • Американец оценил встречу на «10 из 10».
  • Возможно, лидеры вскоре встретятся снова.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига США. МЛС Путин Владимир Губерниев Дмитрий
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пригожин Женя
1755337706
Думаю весной состоится матч России-Сша.. И не только в футболе, но и в хоккее..
Ответить
VVM1964
1755338770
Свет в конце тоннеля - это уже "ТОТ" свет или еще этот ?...)(
Ответить
...уефан
1755339175
...и в эту щель "нехороший человек-губа" свой шнобель сунул... Аль-Аска - это Саудовская Аравия или Эмираты?...
Ответить
zra78
1755342794
Губер во всём спец)
Ответить
Тинез Розоп
1755343202
Он всё знает. Большой человек)…
Ответить
АЛЕКС 58
1755344560
Лет так через.....надцать
Ответить
