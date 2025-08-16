Комличенко прокомментировал отказ «Спартаку»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко не жалеет, что предпочел не «Спартак».
– В матче со «Спартаком» вы обнялись со Станковичем. Как там все было – он окликнул, вы подошли сами?
– Он окликнул, я услышал и подошел.
– Удивлены, что он подозвал вас?
– Да нет. А что такого? Он открытый человек и тренер. Нормальная история.
– Вы хоть раз за это время пожалели, что не пошли в самую популярную команду России?
– Ни о чем не жалею. Мне нравится в «Локомотиве». Результата пока не даю – но со временем надеюсь поправить дела.
- 30-летний Комличенко провел в этом сезоне 6 матчей за «Локомотив».
- Красно-зеленые приобрели игрока у «Ростова» за 1,5 миллиона евро.
- «Локомотив» лидирует в РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»