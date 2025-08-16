Комличенко прокомментировал отказ «Спартаку»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко не жалеет, что предпочел не «Спартак».

– В матче со «Спартаком» вы обнялись со Станковичем. Как там все было – он окликнул, вы подошли сами?

– Он окликнул, я услышал и подошел.

– Удивлены, что он подозвал вас?

– Да нет. А что такого? Он открытый человек и тренер. Нормальная история.

– Вы хоть раз за это время пожалели, что не пошли в самую популярную команду России?

– Ни о чем не жалею. Мне нравится в «Локомотиве». Результата пока не даю – но со временем надеюсь поправить дела.