«Спартак» не будет бороться за Белтрана

«Спартак» не рассматривает вариант с покупкой аргентинского нападающего «Фиорентины» Лукаса Белтрана. Сейчас красно-белые сосредоточены на том, чтобы укрепить позиции в обороне.
По данным La Repubblica, «Спартак» предлагал за игрока 12 миллионов. Сообщалось также об интересе к футболисту со стороны ЦСКА и «Зенита».
- 24-летний Белтран в прошлом сезоне провел за «Фиорентину» 47 матчей, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»