Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» не будет бороться за Белтрана

Сегодня, 10:20
1

«Спартак» не рассматривает вариант с покупкой аргентинского нападающего «Фиорентины» Лукаса Белтрана. Сейчас красно-белые сосредоточены на том, чтобы укрепить позиции в обороне.

По данным La Repubblica, «Спартак» предлагал за игрока 12 миллионов. Сообщалось также об интересе к футболисту со стороны ЦСКА и «Зенита».

  • 24-летний Белтран в прошлом сезоне провел за «Фиорентину» 47 матчей, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
  • Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Еще по теме:
ЦСКА перебил предложение «Спартака» по Белтрану 5
«Фиорентина» назвала «Спартаку» цену на Белтрана 13
В Италии отреагировали на слова Медведева о Белтране 1
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина ЦСКА Зенит Спартак Белтран Лукас
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1755244699
вот это уже больше похоже на правду
Ответить
Главные новости
Трансляция церемонии открытия матча «Спартак» – «Зенит» находится под угрозой срыва
12:07
Названа сумма, за которую игрока сборной Аргентины могут отпустить в «Спартак»
11:56
Стало известно, кто победил в голосовании за самый популярный клуб – «Спартак» или «Зенит»
11:36
1
Ди Лусиано объяснил, почему решил перейти в ЦСКА
11:25
1
Агент Солари сказал, может ли игрок летом уйти из «Спартака»
10:46
3
Стало известно, сколько персонал «Зенита» платит за еду на базе клуба
09:50
7
Пономарев сказал, есть ли у «Спартака» шансы в матче с «Зенитом»
09:22
3
В «Спартаке» приняли решение по Манчини
08:54
10
Защитник из Аргентины приехал на подписание контракта с ЦСКА
08:30
1
Названо условие, при котором «Спартак» может снизить цену на Угальде
08:19
6
Все новости
Все новости
Экс-президент «Локомотива» объяснил, почему Батракова нельзя назвать сложившимся мастером
10:34
«Спартак» не будет бороться за Белтрана
10:20
1
Адиев рассказал об обещании Садыгова выплатить долг «Химок»
10:05
Стало известно, сколько персонал «Зенита» платит за еду на базе клуба
09:50
7
«Крылья» заинтересовались нападающим из Румынии
09:36
Пономарев сказал, есть ли у «Спартака» шансы в матче с «Зенитом»
09:22
3
В «Спартаке» приняли решение по Манчини
08:54
10
Шишкин сказал, за счет чего «Спартак» может обыграть «Зенит»
08:40
2
Защитник из Аргентины приехал на подписание контракта с ЦСКА
08:30
1
Названо условие, при котором «Спартак» может снизить цену на Угальде
08:19
6
Игонин высказался о кредите доверия у Карпина в «Динамо»
08:09
2
Экс-тренер «Зенита» заявил, что у «Спартака» не будет шансов в матче с петербуржцами
07:50
5
Бакаев вспомнил, как его сравнили с Ямалем: «Я тогда сделал ответный ход»
01:00
1
Быстров посоветовал «Спартаку» нового тренера: «Возьмите и отдыхайте – он приведет к чемпионству»
00:48
6
«Зенит» блокировал переход Бакаева в «Локомотив»: «Ни в один топ-клуб РПЛ оттуда не отпустят»
00:24
Червиченко допустил победу «Спартака» над «Зенитом»: «В последнее время бог часто устраивает злые шутки»
00:12
3
Карпин: «Не удивило, что меня не позвали в «Спартак»
Вчера, 23:57
7
ЦСКА перебил предложение «Спартака» по Белтрану
Вчера, 23:37
5
Карпин назвал команды РПЛ, которые удивили его на старте сезона
Вчера, 23:23
1
Кордоба сделал заявление о своем будущем в «Краснодаре»
Вчера, 23:00
2
Карпин ответил, готова ли сборная России к возвращению в международные турниры
Вчера, 22:40
1
Адиев ставил ультиматум руководству «Крыльев»: «Либо делаете то, что обещали, либо я собираю вещи»
Вчера, 22:22
Карпин прокомментировал ситуацию с переходом Миранчука в «Динамо»
Вчера, 22:10
Смородская назвала главную проблему «Спартака»
Вчера, 21:56
16
Колосков поделился ожиданиями от встречи Путина и Трампа
Вчера, 21:43
2
Смолов определил лучшего молодого футболиста России – это не Батраков
Вчера, 21:09
1
В ЦСКА прокомментировали ситуацию с невыплатой денег за трансфер Файзуллаева
Вчера, 20:44
2
«Фиорентина» назвала «Спартаку» цену на Белтрана
Вчера, 20:33
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 