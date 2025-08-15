«Спартак» не будет бороться за Белтрана

«Спартак» не рассматривает вариант с покупкой аргентинского нападающего «Фиорентины» Лукаса Белтрана. Сейчас красно-белые сосредоточены на том, чтобы укрепить позиции в обороне.

По данным La Repubblica, «Спартак» предлагал за игрока 12 миллионов. Сообщалось также об интересе к футболисту со стороны ЦСКА и «Зенита».