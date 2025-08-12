Энрике назвал причину ухода Доннаруммы из «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике объяснил, почему основной вратарь Джанлуиджи Доннарумма покидает команду.
«Доннарумма – один из лучших голкиперов мира, а еще он прекрасный человек. Но такова жизнь топ-футболистов.
Мне нужен другой тип вратаря, поэтому я принял это трудное решение и несу за него ответственность», – сказал Энрике.
- Итальянец провел в «ПСЖ» 4 сезона.
- Он пропустил 156 голов в 161 матче.
- Сообщалось об интересе к Доннарумме со стороны «Баварии» и топ-клубов АПЛ.
- Парижане требуют за него 50 млн евро.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио