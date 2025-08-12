Энрике назвал причину ухода Доннаруммы из «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике объяснил, почему основной вратарь Джанлуиджи Доннарумма покидает команду.

«Доннарумма – один из лучших голкиперов мира, а еще он прекрасный человек. Но такова жизнь топ-футболистов.

Мне нужен другой тип вратаря, поэтому я принял это трудное решение и несу за него ответственность», – сказал Энрике.