⚡️ Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ»

Джанлуиджи Доннарумма сообщил, что больше не будет выступать за «ПСЖ».

«Особенным парижским болельщикам. С первого дня моего приезда я отдавал все силы на поле и вне его, чтобы заслужить своe место и защищать ворота «ПСЖ».

К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть частью коллектива и вносить свой вклад в его успех. Я разочарован и огорчeн.

Я надеюсь, что у меня будет возможность еще раз посмотреть в глаза болельщикам на «Парк де Пренс» и попрощаться с ними так, как это должно быть сделано.

Если этого не произойдeт, я хочу, чтобы вы знали: ваша поддержка и привязанность значат для меня очень много, и я никогда этого не забуду.

Я всегда буду хранить память обо всех эмоциях, волшебных вечерах и о вас, благодаря которым я чувствую себя как дома.

Моим товарищам по команде – моей второй семье – спасибо за каждую битву, каждый смех, каждый момент, который мы разделили. Вы всегда будете моими братьями.

Играть за этот клуб и жить в этом городе было огромной честью. Спасибо, Париж!» – написал Доннарумма в соцсетях.