  Главная
  Новости
  Рахимов – о судейском решении в матче с «Зенитом»: «Я не понимаю»

Рахимов – о судейском решении в матче с «Зенитом»: «Я не понимаю»

Вчера, 22:00
6

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал комментарии по итогам кубковой игры с «Зенитом».

  • Команды встречались во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 3:0.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Не сказал бы, что наш план не сработал. В старте вышло много футболистов, которые получали мало игрового времени.

Естественно, хорошего взаимопонимания не было, было много потерь. Но в плане дисциплины все было неплохо.

В игре многое поменял эпизод, когда не был засчитан гол [Мирлинда Даку на 61-й минуте]. И первый пропущенный нами мяч [на 70-й минуте].

– Будут комментарии по отмененному голу и пенальти в ворота «Рубина»?

Пенальти был легковесный. Даже если игрок задел соперника, то он не ставил ногу.

А по руке, я тоже не понимаю. Откуда начинается рука? Он [Егор Тесленко] играл плечом. Я не совсем понял решение.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Рубин Зенит Рахимов Рашид
Кривая да нелёгкая
1755027607
Все по плану
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1755031067
Рафик не виноват
Ответить
vvv123
1755031575
У хе-ового тренера всегда судьи виноваты. Получил от коней пятерку и от Зенита трёху, лучше бы помалкивал!
Ответить
Skull_Boy
1755032410
Зенит не может судья поможет и это уже смешно, что в каждой игре уже бьют пенальти из которых все левые
Ответить
alll-333
1755033067
А что тут не понять. Слил вас судьишко...
Ответить
