Рахимов – о судейском решении в матче с «Зенитом»: «Я не понимаю»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал комментарии по итогам кубковой игры с «Зенитом».

Команды встречались во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 3:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Не сказал бы, что наш план не сработал. В старте вышло много футболистов, которые получали мало игрового времени.

Естественно, хорошего взаимопонимания не было, было много потерь. Но в плане дисциплины все было неплохо.

В игре многое поменял эпизод, когда не был засчитан гол [Мирлинда Даку на 61-й минуте]. И первый пропущенный нами мяч [на 70-й минуте].

– Будут комментарии по отмененному голу и пенальти в ворота «Рубина»?

– Пенальти был легковесный. Даже если игрок задел соперника, то он не ставил ногу.

А по руке, я тоже не понимаю. Откуда начинается рука? Он [Егор Тесленко] играл плечом. Я не совсем понял решение.