Рахимов – о судейском решении в матче с «Зенитом»: «Я не понимаю»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал комментарии по итогам кубковой игры с «Зенитом».
- Команды встречались во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Петербуржцы разгромили соперника со счетом 3:0.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
– Не сказал бы, что наш план не сработал. В старте вышло много футболистов, которые получали мало игрового времени.
Естественно, хорошего взаимопонимания не было, было много потерь. Но в плане дисциплины все было неплохо.
В игре многое поменял эпизод, когда не был засчитан гол [Мирлинда Даку на 61-й минуте]. И первый пропущенный нами мяч [на 70-й минуте].
– Будут комментарии по отмененному голу и пенальти в ворота «Рубина»?
– Пенальти был легковесный. Даже если игрок задел соперника, то он не ставил ногу.
А по руке, я тоже не понимаю. Откуда начинается рука? Он [Егор Тесленко] играл плечом. Я не совсем понял решение.
Источник: «Матч ТВ»