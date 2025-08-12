Введите ваш ник на сайте
  Радимов – о российском тренере для «Спартака»: «На ум приходит только один»

Радимов – о российском тренере для «Спартака»: «На ум приходит только один»

Сегодня, 17:17
6

Владислав Радимов порассуждал, какой российский тренер мог бы возглавить «Спартак» вместо Деяна Станковича.

«Главное, чтобы хороший тренер был. Купленные на такую сумму футболисты не могут быть плохими. Но их надо организовать.

Саламыч [Станислав Черчесов] уже занят, к сожалению. Но нужен тренер, который уже с опытом, на ум, если кто приходит, это Игорь Шалимов.

Действительно, это человек рассудительный, спокойный. Да, «Факел» в прошлом году вылетел. Но он, по крайней мере, будет знать. И у него есть авторитет.

Как и у Станковича, впрочем. Из русских специалистов, пожалуй, только Шалимов на ум приходит», – сказал Радимов.

  • Шалимов остался в «Факеле», несмотря на вылет в Первую лигу.
  • Воронежцы стартовали в новом сезоне с 4 побед подряд.
  • «Спартак» идет на 11-м месте в РПЛ с 4 очками.

Радимов сказал, кто ближе к отставке – Семак или Станкович 5
Радимов назвал трех российских игроков, которых мог бы купить «Спартак», чтобы лучше потратить бюджет 11
Радимов сравнил поведение Станковича и Абаскаля 7
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Факел Черчесов Станислав Шалимов Игорь Радимов Владислав Станкович Деян
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1755010121
алкашу бы похмелитсья не мешало... а то Буланов совсем плох.....
Ответить
Xiko
1755010795
на Игоря Ониськина я бы посмотрел в Спартаке, мне кажется потенциальный тренер.
Ответить
WILDLING_HRUNDEL
1755011080
А почему не Юран
Ответить
Мордаванин
1755011812
один пишем семь в уме)) Ладя тебевместо этого бездарногнилого Шалика не пришли в бошку дурную другие фамилии?)
Ответить
k611
1755013303
Какими достижениями может похвастаться Шалимов как тренер? Тут Радимов явно чудит...
Ответить
АК 68
1755014017
Ум не далёкий, мыслей нет, голова пустая, поэтому на ум больше никто не приходит.
Ответить
18+
