Радимов – о российском тренере для «Спартака»: «На ум приходит только один»

Владислав Радимов порассуждал, какой российский тренер мог бы возглавить «Спартак» вместо Деяна Станковича.

«Главное, чтобы хороший тренер был. Купленные на такую сумму футболисты не могут быть плохими. Но их надо организовать.

Саламыч [Станислав Черчесов] уже занят, к сожалению. Но нужен тренер, который уже с опытом, на ум, если кто приходит, это Игорь Шалимов.

Действительно, это человек рассудительный, спокойный. Да, «Факел» в прошлом году вылетел. Но он, по крайней мере, будет знать. И у него есть авторитет.

Как и у Станковича, впрочем. Из русских специалистов, пожалуй, только Шалимов на ум приходит», – сказал Радимов.