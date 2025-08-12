Введите ваш ник на сайте
Агент Батракова рассказал о вариантах у игрока в Европе

Сегодня, 12:23
4

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев рассказал об интересе к игроку со стороны зарубежных клубов

– Мне кажется, наибольший интерес к нему [в будущем] будут проявлять испанские клубы, поскольку многие команды играют в созидательный футбол, стараются много владеть мячом. По моим ощущениям, Алексею больше всего подошла бы Испания.

– Сейчас наибольший интерес к Батракову проявляют испанские клубы?

– Я бы так не сказал. Информация, которая мне приходит, говорит, что есть заинтересованность со стороны итальянских и испанских клубов. Думаю, он интересен и в Германии, но в связи с политическими моментами переход туда маловероятен.

  • 20-летний Батраков провел в этом сезоне за «Локомотив» 5 матчей, забил 7 голов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 12 миллионов евро.
  • Контракт россиянина с московским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Еще по теме:
В «Марселе» отреагировали на информацию об интересе к Батракову 1
Радимов назвал трех российских игроков, которых мог бы купить «Спартак», чтобы лучше потратить бюджет 7
«Локомотив» отказался продать Батракова за 15 миллионов евро 11
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1754991699
Бетис ему не подойдет он не Баск. Пусть остается надолго, будет новым Лоськовым. Нужны игроки, вокруг которых выстраивается клуб.
Ответить
Everest13
1754992437
Красавчик, игрок который действительно хочет играть, пусть наши профи нападающие возьмут уроки у него как надо забивать))))
Ответить
lek!
1754992962
Середнечек Германии, вот где у него хорошо получилось бы .
Ответить
