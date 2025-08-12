Агент Батракова рассказал о вариантах у игрока в Европе

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев рассказал об интересе к игроку со стороны зарубежных клубов

– Мне кажется, наибольший интерес к нему [в будущем] будут проявлять испанские клубы, поскольку многие команды играют в созидательный футбол, стараются много владеть мячом. По моим ощущениям, Алексею больше всего подошла бы Испания.

– Сейчас наибольший интерес к Батракову проявляют испанские клубы?

– Я бы так не сказал. Информация, которая мне приходит, говорит, что есть заинтересованность со стороны итальянских и испанских клубов. Думаю, он интересен и в Германии, но в связи с политическими моментами переход туда маловероятен.