В «Целе» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к тренеру команды

Президент «Целе» Валерий Колотило прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к главному тренеру словенской команды Альберту Риере.
«Для меня удивительно, что никто его не забрал ещe. «Целе» им довольно, ведь играем красиво, а игроки развиваются. Я удивлeн, что он никуда не ушeл. Вы помните его историю, когда Риера перешел в «Бордо». Тогда он быстро принял это предложение. Сейчас Альберт думает внимательно над всем.
Для меня не очень хорошо, если он получит предложение от «Спартака». Но реально и тренер, и наш клуб от этого выиграют. У Риеры характер сложный, но и «Спартак» сложный. У них душа одинаковая. Риера был в списке в прошлом году, но выбрали другого тренера – серба. Там своя логика.
Альберт доказал, что он серьeзный тренер. Он знает русский язык. Это очень важно. Риера хорошо понимает русскую ментальность, а значит не надо сильно адаптироваться. С иностранцами разберется – на всех языках говорит. Когда мы его выбирали, язык был ключевым вопросом.
В чeм сложность характера Риеры? У него есть его мнение. Очень сложно его убедить в том, что есть другой взгляд. Что касается футбола, он всегда прав, и нет смысла спорить. Он не любит идиотских вопросов от журналистов, может спорить с другой командой. Риера со взрывным испанским характером.
Здесь в Словении спокойные и мирные люди, и на этом фоне Альберт экспансивно выглядит. Его мирное состояние не устраивает, не может находиться в нeм. Ему нужен адреналин.
Риера и «Спартак» идеально бы идеально подошли друг другу. Мне не хочется его отпускать, но как я его могу здесь удерживать? Бизнес есть бизнес. Рано или поздно это произойдет», – сказал Колотило.
- «Спартак» занимает 11-е место в РПЛ с 4 очками после 4 матчей.
- 43-летний Риера в 2023 году ушел из «Целе» и возглавил «Бордо», но в 2024-м вернулся в словенский клуб.