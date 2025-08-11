В «Целе» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к тренеру команды

Президент «Целе» Валерий Колотило прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к главному тренеру словенской команды Альберту Риере.

«Для меня удивительно, что никто его не забрал ещe. «Целе» им довольно, ведь играем красиво, а игроки развиваются. Я удивлeн, что он никуда не ушeл. Вы помните его историю, когда Риера перешел в «Бордо». Тогда он быстро принял это предложение. Сейчас Альберт думает внимательно над всем.

Для меня не очень хорошо, если он получит предложение от «Спартака». Но реально и тренер, и наш клуб от этого выиграют. У Риеры характер сложный, но и «Спартак» сложный. У них душа одинаковая. Риера был в списке в прошлом году, но выбрали другого тренера – серба. Там своя логика.

Альберт доказал, что он серьeзный тренер. Он знает русский язык. Это очень важно. Риера хорошо понимает русскую ментальность, а значит не надо сильно адаптироваться. С иностранцами разберется – на всех языках говорит. Когда мы его выбирали, язык был ключевым вопросом.

В чeм сложность характера Риеры? У него есть его мнение. Очень сложно его убедить в том, что есть другой взгляд. Что касается футбола, он всегда прав, и нет смысла спорить. Он не любит идиотских вопросов от журналистов, может спорить с другой командой. Риера со взрывным испанским характером.

Здесь в Словении спокойные и мирные люди, и на этом фоне Альберт экспансивно выглядит. Его мирное состояние не устраивает, не может находиться в нeм. Ему нужен адреналин.

Риера и «Спартак» идеально бы идеально подошли друг другу. Мне не хочется его отпускать, но как я его могу здесь удерживать? Бизнес есть бизнес. Рано или поздно это произойдет», – сказал Колотило.