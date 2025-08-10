Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Осинькин объяснил провал «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Осинькин объяснил провал «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Сегодня, 11:41
1

Бывший тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил победу «Локомотива» над «Спартаком» (4:2) в 4-м туре РПЛ.

«Локомотив» и «Спартак» подошли в плане очков совершенно с разным настроением. Эмоциональная составляющая у матча была по-настоящему высокой. Матч смотрелся. Чувствуется, что команды в целом набрали форму.

Но «Локомотив» смог быть более организованным на протяжении всей игры, допустил меньше ошибок. В итоге это дало возможность победить. Учитывая все обстоятельства, победа «Локомотива» справедливая», – сказал Осинькин.

  • «Локо» идет в РПЛ без потерь.
  • «Спартак» занимает 11-е место.
  • Следующий соперник красно-белых по РПЛ – «Зенит» (16 августа).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Осинькин Игорь
