Осинькин объяснил провал «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Бывший тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил победу «Локомотива» над «Спартаком» (4:2) в 4-м туре РПЛ.

«Локомотив» и «Спартак» подошли в плане очков совершенно с разным настроением. Эмоциональная составляющая у матча была по-настоящему высокой. Матч смотрелся. Чувствуется, что команды в целом набрали форму.

Но «Локомотив» смог быть более организованным на протяжении всей игры, допустил меньше ошибок. В итоге это дало возможность победить. Учитывая все обстоятельства, победа «Локомотива» справедливая», – сказал Осинькин.