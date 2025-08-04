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  • «Спасибо команде, что не послушали»: Круговой показал гневное сообщение от фаната после «Зенита»

«Спасибо команде, что не послушали»: Круговой показал гневное сообщение от фаната после «Зенита»

4 августа 2025, 11:57
5

Защитник ЦСКА Данил Круговой показал негативный комментарий от болельщика после матча с «Зенитом» (1:1).

Круговой нарушил правила на Густаво Мантауне, после чего судья поставил пенальти в ворота ЦСКА, который реализовал Александр Соболев.

«*** [чмо] *** [гребаное] ты, дно, сука, как ты вообще попал в ЦСКА? Баран, *** [блин], *** [зачем] бить по ногам, когда игрок уже теряет мяч? Я просто в *** [в шоке] с таких гондонов. Зла на вас не хватает, так *** [подставлять], ** [лицо] тебе всей командой надо набить, чтобы мозги на место встали. ** [чмо] вонючее», – написал болельщик Круговому в соцсетях.

«Рубрика «нам пишут». Спасибо всей команде, что не послушали. Будьте добрее, друзья», – ответил Круговой.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Круговой Данил
Комментарии (5)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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boris63
1754302644
Ой какой свирепый болельщик.
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RUSARM
1754304424
От любви до ненависти,один шаг!!!
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zigbert
1754307079
Надо все же держать себя в руках.
Ответить
raritet
1754308560
Ну написал и написал. Разница тут в чем. Тот, что писатель, скорее всего 80.000 зарабатывает и ему обидно , что тот, что читатель , получает миллионы за свою " работу" и выполняет ее не очень чисто. Так это наше, российское отношение к делу, и писатель, должен был об этом предупреждён. А так, слог у него хороший. Как у покойного Эдички Лимонова...
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kazak1975
1754314621
Если бы такое ветеран команды написал, да ещё и по делу, был бы смысл обращать внимание. А так, случайность, и - тонна помоев от синего человека. Собака лает, ветер носит...
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