«Спасибо команде, что не послушали»: Круговой показал гневное сообщение от фаната после «Зенита»

Защитник ЦСКА Данил Круговой показал негативный комментарий от болельщика после матча с «Зенитом» (1:1).

Круговой нарушил правила на Густаво Мантауне, после чего судья поставил пенальти в ворота ЦСКА, который реализовал Александр Соболев.

«*** [чмо] *** [гребаное] ты, дно, сука, как ты вообще попал в ЦСКА? Баран, *** [блин], *** [зачем] бить по ногам, когда игрок уже теряет мяч? Я просто в *** [в шоке] с таких гондонов. Зла на вас не хватает, так *** [подставлять], ** [лицо] тебе всей командой надо набить, чтобы мозги на место встали. ** [чмо] вонючее», – написал болельщик Круговому в соцсетях.

«Рубрика «нам пишут». Спасибо всей команде, что не послушали. Будьте добрее, друзья», – ответил Круговой.