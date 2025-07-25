Агент Гайча объяснил срыв трансфера из ЦСКА в «Тальерес»

Агент Пабло Каро, представляющий интересы нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, объяснил сорвавшийся переход в «Тальерес».
Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер форварда за 1 миллион евро, но в последний момент агент Гайча запросил себе половину от этой суммы.
«Тальерес» дотянул решение вопроса до последней минуты. В итоге мы так и не согласовали условия контракта. Когда обещанное не воплощается в жизнь, мы просто не воспринимаем это всерьeз», – сказал агент.
- В сезоне-2024/25 Гайч выступал за «Антальяспор» на правах аренды, проведя 40 матчей и забив 9 голов.
- Контракт игрока с ЦСКА действует до конца июня 2026 года, а его стоимость по версии Transfermarkt оценивается в 1,4 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»