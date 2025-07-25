Агент Гайча объяснил срыв трансфера из ЦСКА в «Тальерес»

Агент Пабло Каро, представляющий интересы нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, объяснил сорвавшийся переход в «Тальерес».

Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер форварда за 1 миллион евро, но в последний момент агент Гайча запросил себе половину от этой суммы.

«Тальерес» дотянул решение вопроса до последней минуты. В итоге мы так и не согласовали условия контракта. Когда обещанное не воплощается в жизнь, мы просто не воспринимаем это всерьeз», – сказал агент.