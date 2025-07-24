Трансфер Гайча из ЦСКА в «Тальерес» сорвался из-за алчности

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч не перейдет в «Тальерес».

«Агент сорвал переход Гайча из ЦСКА в «Тальерес»: клубы согласовали трансфер за 1 миллион евро, однако в последний момент половину от этой суммы запросил себе представитель игрока Каро.

Также «Тальерес» не договорился с Адольфо по зарплате: 26-летний нападающий, ни разу не забивавший десять мячей за сезон, в последний момент запросил себе оклад 1 миллион евро в год.

В итоге аргентинцев не устроили требования Гайча + его представителя, и они отказались от услуг алчного игрока + его не менее алчного компаньона», – написал инсайдер Иван Карпов.