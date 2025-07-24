Трансфер Гайча из ЦСКА в «Тальерес» сорвался из-за алчности

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч не перейдет в «Тальерес».
«Агент сорвал переход Гайча из ЦСКА в «Тальерес»: клубы согласовали трансфер за 1 миллион евро, однако в последний момент половину от этой суммы запросил себе представитель игрока Каро.
Также «Тальерес» не договорился с Адольфо по зарплате: 26-летний нападающий, ни разу не забивавший десять мячей за сезон, в последний момент запросил себе оклад 1 миллион евро в год.
В итоге аргентинцев не устроили требования Гайча + его представителя, и они отказались от услуг алчного игрока + его не менее алчного компаньона», – написал инсайдер Иван Карпов.
- 26-летний Гайч перешел в ЦСКА из аргентинского «Сан-Лоренсо» в августе 2020 года.
- В сезоне-2024/25 футболист выступал за «Антальяспор» на правах аренды, проведя 40 матчей и забив 9 голов.
- Контракт Гайча с ЦСКА действует до конца июня 2026 года, а его стоимость по версии Transfermarkt оценивается в 1,4 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова