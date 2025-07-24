Стал известен новый клуб Гайча из ЦСКА

ЦСКА нашел новый клуб для нападающего Адольфо Гайча. Игрока продадут аргентинскому «Тальерес», сообщил в соцсети инсайдер Сесар Луис Мерло.
Москвичи получат за игрока 800 тысяч евро. Гайч подпишет с «Тальерес» трехлетний контракт.
- 26-летний Гайч перешел в ЦСКА из аргентинского «Сан-Лоренсо» в августе 2020 года.
- В сезоне-2024/25 футболист выступал за «Антальяспор» на правах аренды, проведя 40 матчей и забив 9 голов.
- Контракт Гайча с ЦСКА действует до конца июня 2026 года, а его стоимость по версии Transfermarkt оценивается в 1,4 миллиона евро.
Источник: «Бомбардир»