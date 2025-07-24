Стал известен новый клуб Гайча из ЦСКА

ЦСКА нашел новый клуб для нападающего Адольфо Гайча. Игрока продадут аргентинскому «Тальерес», сообщил в соцсети инсайдер Сесар Луис Мерло.

Москвичи получат за игрока 800 тысяч евро. Гайч подпишет с «Тальерес» трехлетний контракт.