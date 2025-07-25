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  • Гасилин сравнил «Спартак» и «Зенит» в популярности: «Разница большая»

Гасилин сравнил «Спартак» и «Зенит» в популярности: «Разница большая»

25 июля 2025, 11:00
10

Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин назвал петербургский клуб самым популярным в России.

«Зенит» популярнее. То, что было в прошлом, это неважно. Сейчас «Зенит» – самый посещаемый клуб Восточной Европы. Когда на «Спартак» будут ходить хотя бы чуть-чуть меньше, чем на «Зенит», тогда поговорим. А сейчас разница большая. Не будем заглядывать в прошлое, давайте возьмем последние 10 лет и посчитаем, у кого сколько кубков. И не забываем: футбол – для болельщиков, а «Зенит» – самый посещаемый клуб Восточной Европы», – сказал Гасилин.

  • «Зенит» в прошлом сезоне занял 2-е место в РПЛ.
  • До этого клуб 6 раз подряд становился чемпионом России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Гасилин Алексей
Комментарии (10)
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oyabun
1753433187
Самый посещаемый, не значит самый популярный. На посещение стадиона влияет масса факторов, но никакого отношения к популярности клуба это не имеет.
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alefreddy
1753433365
это вообще кто такой?Не помню
Ответить
Цугундeр
1753433434
"Завершил карьеру" Дело было вечером, кушать было нечего..)
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FWSPM
1753435177
Да да 19 млн болельщиков по фсей стране мы помним)
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Каратель помойников
1753438113
А почему только восточной Европы,а не восточного мира)? Хотя в чем то Гасилин прав,ни одному клубу в восточной не кричали что он позор отечественного футбола,а ведь это тоже популярность, только с другим знаком
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OldenVad
1753438179
Коментировать только портить )))
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zigbert
1753439542
Популярность не всегда зависит от посещаемости. К тому же в Питере идти больше не на кого.
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vvv123
1753452396
На Зенит ходят желающие, чтобы он выиграл, а на Спартак - чтобы он проиграл!
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