Гасилин сравнил «Спартак» и «Зенит» в популярности: «Разница большая»

Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин назвал петербургский клуб самым популярным в России.

«Зенит» популярнее. То, что было в прошлом, это неважно. Сейчас «Зенит» – самый посещаемый клуб Восточной Европы. Когда на «Спартак» будут ходить хотя бы чуть-чуть меньше, чем на «Зенит», тогда поговорим. А сейчас разница большая. Не будем заглядывать в прошлое, давайте возьмем последние 10 лет и посчитаем, у кого сколько кубков. И не забываем: футбол – для болельщиков, а «Зенит» – самый посещаемый клуб Восточной Европы», – сказал Гасилин.