Раскрыта зарплата Бакаева в «Локомотиве»

Полузащитник Зелимхан Бакаев вскоре пополнит «Локомотив».
Воспитанник «Спартака» будет зарабатывать 5,5 миллиона рублей в месяц по двухлетнему контракту.
- 28-летний Бакаев провел минувший сезон на правах аренды в «Химках». Он сыграл за подмосковный клуб 28 матчей, забил 6 голов, отдал 3 передачи.
- В составе петербуржцев Бакаев провел 34 матча, забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи, стал двукратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка РФ.
- Футболист перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года на правах свободного агента.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова