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Раскрыта зарплата Бакаева в «Локомотиве»

13 июня 2025, 17:25
3

Полузащитник Зелимхан Бакаев вскоре пополнит «Локомотив».

Воспитанник «Спартака» будет зарабатывать 5,5 миллиона рублей в месяц по двухлетнему контракту.

  • 28-летний Бакаев провел минувший сезон на правах аренды в «Химках». Он сыграл за подмосковный клуб 28 матчей, забил 6 голов, отдал 3 передачи.
  • В составе петербуржцев Бакаев провел 34 матча, забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи, стал двукратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка РФ.
  • Футболист перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года на правах свободного агента.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Химки Локомотив Бакаев Зелимхан
Комментарии (3)
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balam
1749825750
кто нибудь ответит на что сейчас курс держим?вместо мозгов известная субстанция у руководства
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subbotaspartak
1749827845
Титулованный товарищ, наверно компетентный...
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