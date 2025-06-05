Канчельскис посоветовал клубу РПЛ подписать Модрича: «Нужно перехватить его у «Милана»

Андрей Канчельскис порассуждал о возможном переходе Луки Модрича из «Реала» в «Локомотив».

«Ещe совсем недавно Чорлука играл за «Локомотив», почему бы нет? Если Модрич захочет, то может перебраться в Москву. Самое главное – его желание и что клуб готов предложить.

«Локомотиву» нужно перехватить его у «Милана». Пьянич же приехал к нам, но его знал Николич. Конечно, «Милан» и Серия А поинтереснее нашего чемпионата, но было бы здорово, если футболист с таким именем приехал бы в РПЛ.

Можно было бы посмотреть, как два бывших игрока «Реала» и «Барселоны» снова друг против друга играют. Не хватает стоящих легионеров нам. Думаю, чемпионат бы развивался благодаря им.

Но пока мы не в еврокубках, скорее всего, ещe долго такие именитые игроки не приедут. Но выбор в пользу «Милана» будет очевиден.

В футболе всe может быть, вдруг мы завтра будем обсуждать его переход уже. В борьбу всегда можно вклиниться, но если серьeзно, то не верится.

Даже если «Локомотив» предложит больше денег ему, Модрич всe равно выберет «Милан. Мы бы все хотели увидеть его в РПЛ, но ситуация не в нашу пользу сейчас», – сказал Канчельскис.