Сафонов учит игроков «ПСЖ» русским словам: «Все матерные»

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов учит европейских партнеров русскому языку. Об этом он рассказал на ютуб-канале сборной России.

– Топ-3 любимых русских слова в раздевалке «ПСЖ», которым ты обучил…

– Все матерные, да. А, нет, ну ещe знают «привет». Давай, я скажу «омлет», потому что я всe время говорю плохие слова, а они слышат это как «омлет» (смеeтся). И они его повторяют.

У меня тренер вратарский говорит «омлет» постоянно. Ну и третье – «как дела» знают.