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Сафонов учит игроков «ПСЖ» русским словам: «Все матерные»

4 июня 2025, 18:35
4

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов учит европейских партнеров русскому языку. Об этом он рассказал на ютуб-канале сборной России.

– Топ-3 любимых русских слова в раздевалке «ПСЖ», которым ты обучил…

– Все матерные, да. А, нет, ну ещe знают «привет». Давай, я скажу «омлет», потому что я всe время говорю плохие слова, а они слышат это как «омлет» (смеeтся). И они его повторяют.

У меня тренер вратарский говорит «омлет» постоянно. Ну и третье – «как дела» знают.

  • Сафонов в «ПСЖ» год.
  • С командой он оформил квадрупл.
  • 9 июня Сафонов должен вернуться в расположение парижан для подготовки к клубному ЧМ.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (4)
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Plyash
1749055104
Матвей , твою маму , на очереди обучение культурному и правильному принятию любимого напитка нашего великого Отечества - водки . Смотри , не подведи землю родную .
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