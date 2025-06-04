Сафонов учит игроков «ПСЖ» русским словам: «Все матерные»

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов учит европейских партнеров русскому языку. Об этом он рассказал на ютуб-канале сборной России.
– Топ-3 любимых русских слова в раздевалке «ПСЖ», которым ты обучил…
– Все матерные, да. А, нет, ну ещe знают «привет». Давай, я скажу «омлет», потому что я всe время говорю плохие слова, а они слышат это как «омлет» (смеeтся). И они его повторяют.
У меня тренер вратарский говорит «омлет» постоянно. Ну и третье – «как дела» знают.
- Сафонов в «ПСЖ» год.
- С командой он оформил квадрупл.
- 9 июня Сафонов должен вернуться в расположение парижан для подготовки к клубному ЧМ.
Источник: «Чемпионат»