Писарский деньгами извинился перед партнерами по «Сочи» за удаление в стыке с «Пари НН»

Нападающий «Сочи» Владимир Писарский почувствовал себя виноватым после удаления в первом стыковом матче против «Пари НН» (0:1).

Игрок извинился перед партнерами деньгами.

«Писарский принeс свою месячную зарплату, положил на стол, сказал: «Ребята, это вот вам премиальные, я вас сильно подвeл».

Я не говорю, что это решающий фактор, но он привeз 10 миллионов рублей. Не знаю, может это двухмесячная зарплата. Дал пацанам премиальные своими деньгаи. Наличными? Не знаю, я там не был», – дал инсайд агент Тимур Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».