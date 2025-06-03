Карпин оценил победу Сафонова в Лиге чемпионов: «Окей, и?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
«С точки зрения, что он может повесить какие-то медали – окей. Но если говорить про финал Лиги чемпионов, то вклад Матвея был на тренировках и всe.
Классное достижение? Окей, и? Давайте порадуемся, похлопаем.
Сафонова нельзя сравнивать с Дмитрием Аленичевым? Аленичев участвовал, а Сафонов нет. Естественно, сравнивать нельзя»,, – сказал Карпин.
- «ПСЖ» в финале победил «Интер» (5:0).
- У Сафонова в сезоне ЛЧ 2 матча.
- В 1-й сезон Матвея «ПСЖ» оформил квадрупл.
Источник: «Советский спорт»