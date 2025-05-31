Стало известно, сколько заплатил «Реал» за участие Трента в клубном ЧМ

Латераль Трент Александер-Арнольд перешел из «Ливерпуля» в «Реал» в качестве свободного агента.

Однако испанцам все равно пришлось заплатить – 10 миллионов евро. Это сумма за досрочное расторжение контракта игрока с «Ливерпулем», необходимое для участия Трента в клубном ЧМ в составе «Реала».