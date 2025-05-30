Файзуллаев назвал российского футболиста, способного повторить путь Хусанова из «Манчестер Сити»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высоко оценил потенциал своего одноклубника Матвея Кисляка.
«Кто из российских футболистов способен повторить путь Хусанова, который перешел в «Манчестер Сити»? Матвей Кисляк.
Он очень хорошо провел вторую часть сезона. У него есть все качества, чтобы перейти в европейскую команду.
Я бы хотел увидеть Кисляка в любой топовой европейской команде», – сказал Файзуллаев.
- 19-летний Кисляк провел 32 матча за ЦСКА, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
- Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
- Контракт игрока с армейцами действует до 30 июня 2028 года.
Источник: Sport24