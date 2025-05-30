Погребняк заявил о перестройке в «Зените»

Экс-форвард «Зенита» Павел Погребняк уверен, что петербургскую команду ждут большие изменения в межсезонье.

Его попросили высказаться о слухах про желание Максима Глушенкова покинуть клуб.

– Скоро финал Лиги чемпионов, а вы мне про какие-то мелочные новости.

– Как думаете, есть ли в составе «Зенита» игроки, которые сейчас являются лишними?

– Такие игроки есть не только в «Зените», но и в каждой команде. Перестройка ждет как «Зенит», так и другие команды.

Что касается «Зенита», понятно, что необходимы усиления.

– Есть ли вероятность, что «Зенит» проведет мощную трансферную кампанию из-за серебра в прошедшем сезоне?

– Не знаю насчет мощной, сколько там выделят трансферный бюджет. Но в каждую линию добавится по футболисту.