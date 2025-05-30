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  • Пономарев – об уровне Чалова: «Тормоз. Бревно подставьте, от него тоже мячи будут отскакивать в ворота»

Пономарев – об уровне Чалова: «Тормоз. Бревно подставьте, от него тоже мячи будут отскакивать в ворота»

30 мая 2025, 12:32
8

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев сказал, что нападающий ПАОКа Федор Чалов не потянет уровень РПЛ.

– Раньше в ЦСКА был Чалов, с которым мучались. Он забивал с 11‑метровой отметки, играл на чистых мячах. Тормоз. Если нападающий получает мяч только в ноги, то он тормоз. Так играют ветераны. Надо все время двигаться, напрягать противника.

– Чалов еще может вернуться в Россию?

– Лишь бы не в ЦСКА. Его статистика в Греции – ерунда, капля в море. Столько должен забивать полузащитник. Я помню, один гол Чалов забил случайно, когда в него мяч выбил вратарь. Топовым командам Федор не нужен. Да и болтаться в слабых командах тоже – там нужно работать, бегать. Он не сможет вкалывать.

Пускай играет в Греции, уровень РПЛ Чалов не потянет. Он не настоящий форвард: нет стартовой и дистанционной скорости, дриблинга. Бревно подставьте, от него тоже в штрафной мячи будут отскакивать в ворота.

  • 27-летний Чалов провел в этом сезоне 40 матчей за ПАОК, забил 5 голов, сделал 7 ассистов.
  • Его контракт с греческим клубом рассчитан до лета 2027 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига ПАОК Чалов Федор Пономарев Владимир
Комментарии (8)
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boris63
1748598404
Во многом Пономорев прав.
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Cleaner
1748600238
Что за урод этот Пономарев. Нехорошо так о людях, но по другому об этом человеке ну никак...(
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АЛЕКС 58
1748601765
у Чалова почти все голы с пенальти
Ответить
АлексМак
1748607906
именно
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Блямба
1748609014
Дайте яду желчному старикану
Ответить
Тинез Розоп
1748617818
Бей своих , чтоб чужие боялись…
Ответить
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