Пономарев – об уровне Чалова: «Тормоз. Бревно подставьте, от него тоже мячи будут отскакивать в ворота»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев сказал, что нападающий ПАОКа Федор Чалов не потянет уровень РПЛ.

– Раньше в ЦСКА был Чалов, с которым мучались. Он забивал с 11‑метровой отметки, играл на чистых мячах. Тормоз. Если нападающий получает мяч только в ноги, то он тормоз. Так играют ветераны. Надо все время двигаться, напрягать противника.

– Чалов еще может вернуться в Россию?

– Лишь бы не в ЦСКА. Его статистика в Греции – ерунда, капля в море. Столько должен забивать полузащитник. Я помню, один гол Чалов забил случайно, когда в него мяч выбил вратарь. Топовым командам Федор не нужен. Да и болтаться в слабых командах тоже – там нужно работать, бегать. Он не сможет вкалывать.

Пускай играет в Греции, уровень РПЛ Чалов не потянет. Он не настоящий форвард: нет стартовой и дистанционной скорости, дриблинга. Бревно подставьте, от него тоже в штрафной мячи будут отскакивать в ворота.