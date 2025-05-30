Тренер «Химок» оценил вероятность закрытия клуба

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Магомед Адиев ответил на вопросы о своем будущем и клуба.

– Что будет дальше с вашей тренерской карьерой?

– Я думаю, в течение недели мое будущее определится.

– Можете ли остаться в «Химках»?

– «Химок» уже, как я понимаю, нет. Как я могу остаться? Официально не было объявлено? 99 процентов, что такого клуба больше не будет.

– Правда ли, что махачкалинское «Динамо» хочет видеть вас в клубе?

– У меня есть ряд предложений для развития карьеры, я в течение недели приму решение.

– Рассматриваете возможность работы только в России?

– Есть ряд предложений. Я пока думаю.