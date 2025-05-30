Тренер «Химок» оценил вероятность закрытия клуба

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Магомед Адиев ответил на вопросы о своем будущем и клуба.
– Что будет дальше с вашей тренерской карьерой?
– Я думаю, в течение недели мое будущее определится.
– Можете ли остаться в «Химках»?
– «Химок» уже, как я понимаю, нет. Как я могу остаться? Официально не было объявлено? 99 процентов, что такого клуба больше не будет.
– Правда ли, что махачкалинское «Динамо» хочет видеть вас в клубе?
– У меня есть ряд предложений для развития карьеры, я в течение недели приму решение.
– Рассматриваете возможность работы только в России?
– Есть ряд предложений. Я пока думаю.
- Адиев был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Химок» 16 апреля.
- Клуб занял 12-е место в РПЛ с 29 очками после 30 матчей, но не получил лицензию на следующий сезон.
Источник: «Спорт день за днём»