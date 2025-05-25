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Реакция Губерниева на чемпионство «Краснодара»

25 мая 2025, 01:05
9

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на чемпионство «Краснодара».

«Не верил я в «Краснодар»! Зря! Молодцы! Чемпионы! Мужики! Заслуженно! Отдельно поздравляю Сергея Галицкого!

«Краснодар» все-таки заслуженно и наконец-то чемпион! Как-нибудь пересмотрите трансляцию матча «Краснодар» – «Динамо», чтобы насладиться даже не игрой автора золотого гола Джона Кордобы, а его настроем и желанием выиграть титул. В любом эпизоде. С таким настроем не проигрывают! И таких ребят в Краснодаре было 35 тысяч.

И Молодцы все: игроки, тренеры, руководство и, конечно, болельщики чемпионского клуба. У нас прекрасный чемпионат и у нас замечательный победитель!» – написал Губерниев.

  • «Краснодар» впервые взял титул.
  • Это был 33-й чемпионат России.
  • Защиту титула «Краснодар» начнет в середине июля.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Краснодар Губерниев Дмитрий
Комментарии (9)
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RUSARM
1748125145
Губа,флюгер-жополиз!!!
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aldo conte
1748133012
Осталось только добавить, что жаль мы не играем в ЛЧ и не сможем посмотреть "Краснодар" в играх с лучшими клубами Европы.
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serppion
1748139413
Мнение Губошлепа преподносится как главная новость... Дожили!
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Иван Петров 1986
1748152041
Быстро переобулся губошлеп.
Ответить
Январь 59
1748155225
Всех поздравляю с победой
Ответить
Хулиганин
1748157366
Футбольный обозреватель?
Ответить
NewLife
1748158553
Флюгер(
Ответить
алдан2014
1748160764
Давно известно,кто чемпион,за того Губерниев и глотку дерет. Беспроигрышно
Ответить
zigbert
1748176516
Для Краснодара сейчас важно не растерять ведущих игроков.
Ответить
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