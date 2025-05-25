Реакция Губерниева на чемпионство «Краснодара»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на чемпионство «Краснодара».
«Не верил я в «Краснодар»! Зря! Молодцы! Чемпионы! Мужики! Заслуженно! Отдельно поздравляю Сергея Галицкого!
«Краснодар» все-таки заслуженно и наконец-то чемпион! Как-нибудь пересмотрите трансляцию матча «Краснодар» – «Динамо», чтобы насладиться даже не игрой автора золотого гола Джона Кордобы, а его настроем и желанием выиграть титул. В любом эпизоде. С таким настроем не проигрывают! И таких ребят в Краснодаре было 35 тысяч.
И Молодцы все: игроки, тренеры, руководство и, конечно, болельщики чемпионского клуба. У нас прекрасный чемпионат и у нас замечательный победитель!» – написал Губерниев.
- «Краснодар» впервые взял титул.
- Это был 33-й чемпионат России.
- Защиту титула «Краснодар» начнет в середине июля.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева