Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал избрание Льва XIV новым Папой Римским.

«Тут очень интересная получается коллаборация: ведь Лев XIV – это не просто американец, который долго прожил в Италии. Здесь любовь к американским видам спорта, помноженная на любовь к европейским видам спорта. При этом понтифик еще и довольно молод – всего 69 лет. Его любовь к спорту – нам, некоторым образом, на руку, как и его американское происхождение. Переговоры о возвращении России на Олимпиады и в целом в мировой спорт продолжаются, в том числе речь идет об Играх в Лос-Анджелесе. А там мы не были ни разу – ни в 1932 году, ни из-за бойкота в 1984 году, ни пока что в 2028 году.

Без спорта невозможно сейчас представить даже Ватикан. Паоло Соррентино подтверждал это своими бессмертными фильмами. Американцы спортом много занимаются. Любовь к спорту продлит жизнь понтифика. И эта любовь будет способствовать сближению Европы и России, а также Америки и России», – сказал Губерниев.