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  • Губерниев сказал, что новый Папа Римский поможет снятию бана с России

Губерниев сказал, что новый Папа Римский поможет снятию бана с России

Сегодня, 09:35
18

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал избрание Льва XIV новым Папой Римским.

«Тут очень интересная получается коллаборация: ведь Лев XIV – это не просто американец, который долго прожил в Италии. Здесь любовь к американским видам спорта, помноженная на любовь к европейским видам спорта. При этом понтифик еще и довольно молод – всего 69 лет. Его любовь к спорту – нам, некоторым образом, на руку, как и его американское происхождение. Переговоры о возвращении России на Олимпиады и в целом в мировой спорт продолжаются, в том числе речь идет об Играх в Лос-Анджелесе. А там мы не были ни разу – ни в 1932 году, ни из-за бойкота в 1984 году, ни пока что в 2028 году.

Без спорта невозможно сейчас представить даже Ватикан. Паоло Соррентино подтверждал это своими бессмертными фильмами. Американцы спортом много занимаются. Любовь к спорту продлит жизнь понтифика. И эта любовь будет способствовать сближению Европы и России, а также Америки и России», – сказал Губерниев.

  • Лев XIV сменил ушедшего из жизни Франциска.
  • Льва выбрал конклав.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.

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Источник: «Росбалт»
Россия. Премьер-лига Губерниев Дмитрий
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Комментарии (18)
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...уефан
1746863553
...******, заткните, кто-нибудь это существо!...
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Интерес
1746864309
Трепло продажное,умудряющееся не исчезнуть и из околокремлёвского окружения. Кардиналом тебя понтифик назначит!!!
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subbotaspartak
1746866345
Тебе Губа ни папа, ни мама, ни дедушка не помогут _ как был балбес...
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САДЫЧОК
1746867798
Любитель вешать лапшу людям на уши. Этот Губошлеп искренне думает , что все вокруг идиоты.
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Cleaner
1746868323
Губошлеп тот еще специалист по ПАПАМ!!!...)))
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АЛЕКС 58
1746871628
Нашли на кого надеяться,на папу,на трампа,на санта клауса...Дебил
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Mirak92
1746872316
Вроде не старый, а фляга брызжет
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vodomut
1746872888
может папа бесов из губера изгонит!
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1746873091
Довольно молод,69 лет...Дальше читать пургомета этого не стал,явно с похмелья он
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1746874631
Наверняка будет способствовать римский понтифик Лев XIV успехам спорта в России
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